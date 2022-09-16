Эксперт рассказала, как формируется иммунитет ребенка
На самом деле, иммунитет ребенка формируется еще задолго до того, как малыш появился на свет. Об особенностях выстраивания иммунной защиты организма рассказала клинический фармаколог Анжела Степусь.
Мы стараемся всячески укреплять иммунитет ребенка в первые годы жизни, но мало кто знает, что иммунная система малыша формируется еще в утробе матери.
⠀
«Иммунитет ребенка начинает зарождаться задолго до его появления на свет. На 3–4 неделе беременности появляются первые клетки, закладывающие основу будущего иммунитета новорожденного», — говорит эксперт.⠀
То есть фундамент здоровье ребенка закладывается уже на таких ранних сроках. А это возлагает огромную ответственность на будущую маму — ведь от ее здоровья и образа жизни зависит иммунитет ребенка, который еще даже не родился.
Впрочем крепость здоровья зависит не только от матери, но и от других членов семьи. С молоком матери новорожденный будет впитывать иммунную память своего рода. И от этой памяти зависит, насколько малыш в будущем будет сопротивляться иммунным вызовам и болезным.
«Поэтому грудное вскармливание очень важно, и без весомых на то причин нельзя лишать ребенка грудного молока».⠀
А уже потом, по мере взросления ребенка, будет формировать его собственный, приобретенный иммунитет. Этот процесс продолжается вплоть до подросткового возраста, пока ребенок продолжается расти.
В этот период важно следить за здоровьем, вовремя восполнять дефициты витаминов и минералов, укреплять иммунитет.
Анжела Степусь
Здоровье
Клинический фармаколог
Оставить комментарий