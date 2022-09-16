Эксперт рассказала, как формируется иммунитет ребенка

«Иммунитет ребенка начинает зарождаться задолго до его появления на свет. На 3–4 неделе беременности появляются первые клетки, закладывающие основу будущего иммунитета новорожденного», — говорит эксперт.

«Поэтому грудное вскармливание очень важно, и без весомых на то причин нельзя лишать ребенка грудного молока».

Мы стараемся всячески укреплять иммунитет ребенка в первые годы жизни, но мало кто знает, что иммунная система малыша формируется еще в утробе матери.То есть фундамент здоровье ребенка закладывается уже на таких ранних сроках. А это возлагает огромную ответственность на будущую маму — ведь от ее здоровья и образа жизни зависит иммунитет ребенка, который еще даже не родился.Впрочем крепость здоровья зависит не только от матери, но и от других членов семьи. С молоком матери новорожденный будет впитывать иммунную память своего рода. И от этой памяти зависит, насколько малыш в будущем будет сопротивляться иммунным вызовам и болезным.А уже потом, по мере взросления ребенка, будет формировать его собственный, приобретенный иммунитет. Этот процесс продолжается вплоть до подросткового возраста, пока ребенок продолжается расти.В этот период важно следить за здоровьем, вовремя восполнять дефициты витаминов и минералов, укреплять иммунитет.