YouTube чаще всего не даёт подросткам спать
Исследование показало, что просмотр YouTube провоцирует большее количество недосыпа у подростков, чем при использовании его конкурента сервиса Netflix. 15 минут таких просмотров уменьшают вероятность полноценного сна на 24%.
Австралийские ученые из Университета Флиндерса решили проследить за тем, как воздействует использование различных приложений для просмотра потокового видео на качество сна подростков. В экспериментах приняли участие 700 подростков в возрасте от 12 до 18 лет, обучавшихся в 8 школах. Оказалось, что YouTube оказывает более негативное воздействие на качество сна и чаще провоцирует недосып, чем его конкурент Netflix.
Всего 15 минут просмотра видео в постели через сайт YouTube приводили к задержке отхода ко сну на 13 минут, а это сокращало вероятность полноценного сна на 24%, как рассчитали исследователи. Они также установили, что если подростки использовали перед сном смартфон, планшет или ноутбук, то это уже задерживало отход ко сну на 10 минут. Удивительно, но при выборе обычного телевизора, который вроде бы мало чем отличается от использования сервиса Netflix, подростки отправлялись спать на 9 минут раньше.
Чем же вызвана такая разница? Эксперты полагают, что YouTube опасен для качества сна подростка тем, что он содержит массу коротких видеороликов, которых никогда не бывает достаточно. Просмотрев один, подросток стремится увидеть ещё один, полагая, что несколько лишних минут особой роли не сыграют. Но это может растягиваться на часы. Кроме того, на YouTube существует функция автовоспроизведения и рекомендуемые видео, из-за которых подростки теряют контроль над временем. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Флиндерса
Здоровье
государственный исследовательский университет в Аделаиде, Южная Австралия. Основанный в 1966 году, он был назван в честь британского мореплавателя Мэтью Флиндерса
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