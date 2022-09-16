Что является главной причиной смертности?

«Многие люди впервые осознают, что их сердце не в порядке, когда у них случаются сердечные приступы»

Статистически наиболее распространенным типом сердечно-сосудистых заболеваний, уносящих человеческие жизни, является ишемическая болезнь сердца. Ее пусковым механизмом является вызванная атеросклероз. характеризуемый накоплением холестериновых бляшек в кровеносных артериях. Этот процесс начинается на втором и третьем десятилетии жизни в результате повышения уровня холестерина в крови, неправильного питания, малоподвижного образа жизни, ожирения, курения, высокого кровяного давления, повышенного сахара в крови, – напомнил в интервью изданию ETNT доктор медицины Эрик Шталь , кардиолог в больнице Университета Статен-Айленда.Кардиолог констатировал: многие люди не осознают, что у них больное сердце:Врач объяснил это тем, что атеросклероз и гипертоническая болезнь – главные провокаторы болезней сердца – могут прогрессировать в течение десятилетий без симптомов. По мере того, как гипертония, диабет и ожирение становятся все более распространенными, больше людей будут страдать от невыявленных сердечносудистых заболеваний, увеличивающих для них риск внезапной смерти, убежден доктор ШтальКак защитить себя от ишемической болезни сердца?Кардиолог подчеркнул: взрослым людям важно регулярно проходить скрининг артериального давления, холестерина и диабета. Каждый человек старше 20 лет должен проходить такой скрининг не реже одного раза в 5 лет.Также следует знать свою семейную историю здоровья. Человек имеет больше шансов заболеть определенными заболеваниями, включая болезни сердца, если они есть или были у кого-то в семье.Помимо этого, необходимо держать под контролем артериальное давление, чтобы предотвратить нераспознанную и неконтролируемую гипертензию. Нелеченная гипертония может давать значительные побочные эффекты в отношении сердечно-сосудистой системы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие пять утренних занятий помогают сделать здоровье гораздо крепче.