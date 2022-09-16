Что является главной причиной смертности?
Ведущей причиной смертности во всем мире по-прежнему остаются сердечно-сосудистые заболевания.
Статистически наиболее распространенным типом сердечно-сосудистых заболеваний, уносящих человеческие жизни, является ишемическая болезнь сердца. Ее пусковым механизмом является вызванная атеросклероз. характеризуемый накоплением холестериновых бляшек в кровеносных артериях. Этот процесс начинается на втором и третьем десятилетии жизни в результате повышения уровня холестерина в крови, неправильного питания, малоподвижного образа жизни, ожирения, курения, высокого кровяного давления, повышенного сахара в крови, – напомнил в интервью изданию ETNT доктор медицины Эрик Шталь , кардиолог в больнице Университета Статен-Айленда.
Кардиолог констатировал: многие люди не осознают, что у них больное сердце:
«Многие люди впервые осознают, что их сердце не в порядке, когда у них случаются сердечные приступы»
Врач объяснил это тем, что атеросклероз и гипертоническая болезнь – главные провокаторы болезней сердца – могут прогрессировать в течение десятилетий без симптомов. По мере того, как гипертония, диабет и ожирение становятся все более распространенными, больше людей будут страдать от невыявленных сердечносудистых заболеваний, увеличивающих для них риск внезапной смерти, убежден доктор Шталь
Как защитить себя от ишемической болезни сердца?
Кардиолог подчеркнул: взрослым людям важно регулярно проходить скрининг артериального давления, холестерина и диабета. Каждый человек старше 20 лет должен проходить такой скрининг не реже одного раза в 5 лет.
Также следует знать свою семейную историю здоровья. Человек имеет больше шансов заболеть определенными заболеваниями, включая болезни сердца, если они есть или были у кого-то в семье.
Помимо этого, необходимо держать под контролем артериальное давление, чтобы предотвратить нераспознанную и неконтролируемую гипертензию. Нелеченная гипертония может давать значительные побочные эффекты в отношении сердечно-сосудистой системы.
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