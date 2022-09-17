Эксперт перечислил пять признаков хронического стресса

«Выплеск негативных эмоций помогает нам избавиться от стресса, не задерживая его в себе. Но если стресс становится „частым гостем“, надпочечники — наши защитники — слабеют и хуже противостоят стрессовым факторам», — говорит эксперт.

Представить жизнь без стресса невозможно. Мы живем в неидеальном мире и изолироваться от него невозможно. Но когда стресс присутствует в нашей жизни постоянно и становится хроническим, вот это уже опасно!Именно на фоне хронического стресса часто появляются и развиваются такие опасные заболевания, как гипертония, сахарный диабет, инфаркты и инсульты.Также, чувствуя постоянную опасность, тело начинает откладывать жир в районе живота, чтобы в случае чего защитить внутренние органы. Жир служит в данном случае своеобразной «подушкой безопасности».При этом в то время, как талия становится все шире, руки и ноги могут, наоборот, худеть, кожа обвисает.А теперь пять признаков, которые помогут вам определить, что вы уже находитесь в хроническом стрессе, и пора что-то делать. Это проблемы со сном (бессонница, сложности с засыпанием и пробуждением), ухудшение памяти и других когнитивных способностей, тяга к мучному, соленому и сладкому, обвисший живот и сниженное либидо. А иногда сексуальное влечение на фоне стресса может исчезнуть совсем.