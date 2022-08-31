Существует ли на самом деле синдром «уставших надпочечников»?

«Все эти симптомы — сигнал о серьёзных гормональных изменениях. Можем ли мы в данном случае говорить о синдроме „усталых надпочечников“? Действительно ли он существует? И да, и нет. Надпочечники устать не могут. Но может устать человек — от каждодневного стресса. И надпочечники в этом процессе действительно участвуют», — отмечает доктор.

Специально для МедикФорум на этот вопрос ответила врач-эндокринолог Наталья Либеранская.Как проявляется этот самый синдром? Необоснованной усталостью с утра, отсутствием сил после непродолжительной работы, появлением лишнего веса, который сложно сбросить даже на диете. Причем часто растет именно живот на фоне худых ягодиц… Так себе фигура.В добавок ко всему может периодически повышаться температура, развивается тревога, перерастающая в панические атаки.Именно надпочечники отвечают в нашем организме за выработку гормонов, которые дают нам возможность переживать стресс, адаптироваться к нему и действовать.Если этот стресс однократный и не продолжительный, то встроенный природой механизм работает на нас. Если же стресс повторяется каждый день, механизм начинает давать сбой и играть уже не в наши ворота.Организм дает неадекватную реакцию на стресс. Страдает вся сложная гормональная система.Поэтому виноваты не надпочечники, а обстоятельства нашей жизни, а еще наши реакции на эти обстоятельства.Универсальное правило: не можешь поменять ситуацию — измени свое отношение к ней. Убрать стресс из жизни мы не можем. Поэтому будем работать над своими реакциями и повышать адаптационные возможности организма.