Существует ли на самом деле синдром «уставших надпочечников»?
Избежать стресса в современной жизни невозможно. Он сопровождает нас везде и не самым лучшим образом влияет на наше самочувствие и здоровье. Способен ли стресс спровоцировать синдром «уставших надпочечников»?
Специально для МедикФорум на этот вопрос ответила врач-эндокринолог Наталья Либеранская.
Как проявляется этот самый синдром? Необоснованной усталостью с утра, отсутствием сил после непродолжительной работы, появлением лишнего веса, который сложно сбросить даже на диете. Причем часто растет именно живот на фоне худых ягодиц… Так себе фигура.
В добавок ко всему может периодически повышаться температура, развивается тревога, перерастающая в панические атаки.
«Все эти симптомы — сигнал о серьёзных гормональных изменениях. Можем ли мы в данном случае говорить о синдроме „усталых надпочечников“? Действительно ли он существует? И да, и нет. Надпочечники устать не могут. Но может устать человек — от каждодневного стресса. И надпочечники в этом процессе действительно участвуют», — отмечает доктор.
Именно надпочечники отвечают в нашем организме за выработку гормонов, которые дают нам возможность переживать стресс, адаптироваться к нему и действовать.
Если этот стресс однократный и не продолжительный, то встроенный природой механизм работает на нас. Если же стресс повторяется каждый день, механизм начинает давать сбой и играть уже не в наши ворота.
Организм дает неадекватную реакцию на стресс. Страдает вся сложная гормональная система.
Поэтому виноваты не надпочечники, а обстоятельства нашей жизни, а еще наши реакции на эти обстоятельства.
Универсальное правило: не можешь поменять ситуацию — измени свое отношение к ней. Убрать стресс из жизни мы не можем. Поэтому будем работать над своими реакциями и повышать адаптационные возможности организма.
Наталья Либеранская
Здоровье
Врач-эндокринолог
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