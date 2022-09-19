Длинный ковид: физический фактор, который увеличивает ваш риск до 50%
Результат нового метаанализа поставили под сомнение предыдущие доказательства того, что высокий уровень сахара в крови является независимым фактором риска для COVID-19. Другие физические факторы могут лучше предсказывать риск осложнений от вируса.
Длительный ковид как болезнь, которая возникает в течение нескольких месяцев после появления COVID-19 и не может быть объяснена альтернативным диагнозом.
"Симптомы варьируются от крайней усталости до боли в суставах, которая в большинстве случаев оказывает значительное влияние на жизнь человека. Согласно результатам девяти отдельных исследований, повышенный ИМТ может быть важным фактором риска для этих затяжных симптомов", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Длительный ковид был определен как симптомы, которые продолжались более четырех недель после заражения. Более высокий ИМТ был связан с большей вероятностью заражения COVID-19.
Точнее, риск увеличивался на семь процентов с каждым увеличением ИМТ на 5 кг/м, тогда как риск длительного Covid увеличивался на 20% с каждыми 5 кг/м ИМТ.
Люди с избыточным весом или ожирением имели на 20% и 36% больше шансов заболеть Covid-19 соответственно.
Исследования, посвященные уровню сахара в крови и диабету, не выявили связи с COVID-19 или длительным Covid.
«В начале исследования пандемии диабет и ожирение были определены как факторы риска тяжелого течения COVID-19. И мы знаем, что многие люди, живущие с диабетом 2 типа, также имеют лишний вес».
Механизмы, связанные с ожирением, могут быть ответственны за избыточный риск COVID-19, связанный с диабетом, а не за высокий уровень сахара в крови как таковой.
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