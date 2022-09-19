Длинный ковид: физический фактор, который увеличивает ваш риск до 50%

"Симптомы варьируются от крайней усталости до боли в суставах, которая в большинстве случаев оказывает значительное влияние на жизнь человека. Согласно результатам девяти отдельных исследований, повышенный ИМТ может быть важным фактором риска для этих затяжных симптомов", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

«В начале исследования пандемии диабет и ожирение были определены как факторы риска тяжелого течения COVID-19. И мы знаем, что многие люди, живущие с диабетом 2 типа, также имеют лишний вес».