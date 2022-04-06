Длинный ковид: наличие этих 5-ти симптомов в течение первой недели заражения - фактор риска

"Наличие более пяти различных симптомов в первую неделю было одним из ключевых факторов риска", — сказала доктор Клэр Стивс из лондонского Королевского колледжа.

«Из первых данных, которые мы получили, мы увидели, что мужчины подвергались гораздо большему риску очень тяжелого заболевания и, к сожалению, смерти от Covid. Похоже, что женщины больше подвержены риску длительного Covid».