Длинный ковид: наличие этих 5-ти симптомов в течение первой недели заражения - фактор риска
У некоторых людей COVID-19 может вызывать симптомы, которые длятся недели или месяцы после того, как инфекция прошла. Длительный ковид или продолжающийся симптоматический коронавирус — это когда симптомы человека продолжаются более четырех недель. Приложение Covid Study предоставляет данные о больных и может предсказать, кто более восприимчив к длительному ковиду.
"Наличие более пяти различных симптомов в первую неделю было одним из ключевых факторов риска", — сказала доктор Клэр Стивс из лондонского Королевского колледжа.
COVID-19 — это больше, чем просто кашель, и вызывающий его вирус может поражать органы по всему телу. У кого были кашель, усталость, головная боль и диарея, а также потерял обоняние — все это потенциальные симптомы — подвергался бы большему риску, чем тот, у кого был только кашель.
Риск также повышается с возрастом, особенно после 50 лет, как и у женщин.
Доктор Стивс сказал:
«Из первых данных, которые мы получили, мы увидели, что мужчины подвергались гораздо большему риску очень тяжелого заболевания и, к сожалению, смерти от Covid. Похоже, что женщины больше подвержены риску длительного Covid».
Никакие предыдущие заболевания не были связаны с длительным Covid, кроме астмы и заболеваний легких.
Приложение Covid Symptom Study под руководством доктора Клэр Стивс и профессора Тима Спектора из King's позволяет пользователям постоянно регистрировать свое здоровье, у которых был положительный результат на COVID-19, с помощью ПЦР-тестирования мазка.
Команда обнаружила, что пожилые люди, женщины и люди с большим количеством различных симптомов в первую неделю болезни более склонны к развитию длительного Covid.
Исследователи использовали эту информацию для разработки модели, которая может предсказать, кто больше всего подвержен риску длительного Covid, исходя из их возраста, пола и количества ранних симптомов.
Ранее Медикфорум писал о симптомах сосудистой деменции.
Клэр Стивс
Здоровье
Врач, исследователь из Лондонского Королевского колледжа.
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