Есть приготовленные в фольге блюда опасно для здоровья: врач

«Запекание еды в фольге может привести к проблемам со здоровьем, так как в ней содержатся гормоноподобные вещества ксеноэстрогены», - заметил врач-токсиколог.

«Алюминий может проникать в организм и накапливаться во внутренних органах, включая легкие, почки, щитовидную железу и мозг», - перечислил Кутушов.