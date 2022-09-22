Мёд способен заживлять раны
Исследователи из Университета Манчестера установили, что любимый многими россиянами мёд способен регенерировать ткани организма. Кроме того, его антимикробные свойства позволяют применять этот натуральный продукт при лечении различных ранений.
Британские учёные провели метаанализ выше 250 исследований за огромный период в 85 лет. Он был необходим для поиска альтернативных источников борьбы с бактериями, которые из-за бесконтрольного использование людьми антибиотиков приобретают всё большую резистентность. Оказалось, что если эти лекарства комбинировать с мёдом, то их сила значительно увеличивается. У мёда выявили способность не только замедлять распространение по телу разного рода опасных грибковых и вирусных инфекций, но и просто уничтожать их.
Но не следует просто добавлять мёд в обычные повязки, которые мы накладываем на раны. В этом случае эффект будет обратным, поскольку мёд лишь воспрепятствует поступлению в раны необходимых для заживления компонентов. Исследователи доказали, что в мёде имеются противомикробные агенты, а также компоненты, которые способствуют регенерации. Именно за их счёт можно усилить воздействие антибиотиков на бактерии.
В ближайшее время ученым необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять, каким образом можно применять этот популярный продукт максимально эффективно. По мнению Всемирной организации здравоохранения, антибиотикорезистентность представляет для здоровья и жизни людей не меньшую угрозу, чем терроризм. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Манчестера
Здоровье
один из наиболее значимых британских университетов из числа знаменитых «университетов из красного кирпича».
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