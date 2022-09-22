Родителям полезно смотреть телевизор с детьми
Исследование ученых из Университета Портсмута показало, что если дети смотрят телевизор вместе с родителями, это приносит пользу их когнитивному развитию. Речь идёт о самых маленьких малышах в возрасте до двух лет.
Британские исследователи вместе с французскими коллегами изучали влияние так называемого пассивного использования экрана на развитие интеллекта маленького ребёнка. Они установили, что вне зависимости от формы экрана (будь это телевизор или смартфон с планшетом), его просмотр полезен, но только в зависимости от условий. Изначально учеными были проанализированы 478 исследований, которые опубликовали за последние 20 лет.
Выводы этих исследований однозначно показывают, что просмотр телевизора в раннем возрасте вреден для развития речи и исполнительных функций малышей, а также для их игр. Но выяснилось, что когда содержание того, что смотрит ребёнок, близко ему по возрасту, просмотр будет иметь положительный эффект. Особенно если он предназначен для поощрения взаимодействия.
Причём время у экрана телевизора особенно ценно для ребёнка, если рядом с ним находится взрослый, к примеру, папа или мама. В этом случае малыши не просто пассивно смотрят, но задают вопросы и общаются. Этот контекст играет важную роль в определении силы и характера воздействия телевидения на когнитивное развитие детей. Совместные просмотры также способствуют развитию речи ребёнка и дают детям образец для подражания при формировании поведения во время просмотра телепередач. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Портсмута
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