Три неожиданных симптома «тихого инфаркта»
Скорость выявления инфаркта напрямую влияет на шансы пациента выжить и получить минимальную инвалидизацию. А посему очень важно знать не только о явных, но и о скрытых симптомах этого нарушения в работе сердца.
Холодный пот
Если ваши артерии закупорены, сердцу придется работать усерднее и с большим давлением, чтобы разогнать кровь по всему телу. Когда происходит такая дополнительная нагрузка, тело может больше потеть, чтобы снизить температуру. Если вы ощущаете холодный пот или липкую кожу после пробуждения утром или посреди ночи, вам следует проконсультироваться с врачом.
Расстройства желудка
Вы также можете испытывать легкое расстройство желудка и другие желудочно-кишечные проблемы перед инфарктом (чаще это наблюдается у женщин). Важно не принимать это как должное, выпивая антациды, и обратиться к врачу. Пожилые люди, которые, как правило, более склонны к проблемам с пищеварением, с большей вероятностью отмахнутся от данного признака сердечного приступа как от изжоги или любой другой проблемы, связанной с питанием.
Рвота и тошнота
Тошнота также может сопровождаться болью в животе. Некоторые люди могут даже испытывать рвоту. Люди часто отмахиваются от этих признаков как от симптомов гриппа или пищевого отравления. Однако, даже если это похоже, обратите внимание на организм, и вы можете почувствовать другие опасные признаки.
Некоторые из наиболее распространенных признаков инфаркта - это боль или дискомфорт в груди, которые внезапно возникают и не проходят. Они могут ощущаться как давление, стеснение или тяжесть в груди. Некоторые люди также испытывают боль, которая способна распространиться на левую руку, правую предплечье, шею, челюсть, спину или живот. Головокружение или одышка также могут быть признаками инфаркта. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
The Health Site
Здоровье
Портал познавательной информации о здоровье и красоте в Индии
Оставить комментарий