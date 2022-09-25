Чем опасно воспаление поджелудочной железы?

«Фермент амилаза переваривает углеводы. Несколько видов липаз и протеаз переваривают различные жиры и белки. А ещё поджелудочная выделяет гормоны, самый важный из которых — инсулин. Без него не усваивается сахар в организме», — говорит эксперт.

Поджелудочная железа крайне важное звено в системе пищеварения. Именно она вырабатывает ферменты, благодаря которым переваривается съеденная пища.Если в поджелудочной железе начинаются воспалительные процессы, это отражается на выработке всех ферментов и, следовательно, на пищеварении тоже. В первую очередь, неполадки с поджелудочной сказываются на переваривании жиров. Как это можно заметить? Жир можно увидеть в каловых массах в унитазе, фекалий становится больше. Зачастую этим процессам сопутствует уменьшение веса.Иногда эти сбои сказываются и на переваривании белковой пищи, но такое явление встречается реже.Интересно, что углеводы в любом случае продолжают усваиваться, даже если поджелудочная вдруг перестала работать совсем.Как можно восполнить нехватку ферментов? Путем их приема в виде таблеток и капсул. Как правило, в составе этих препаратов есть необходимые нам ферменты: липазы, протеазы, амилазы. Они помогают сбалансировать процесс пищеварения даже при серьезных нарушениях в работе поджелудочной железы.Важно отметить, что при серьезном воспалении нарушается не только синтез ферментов, но и инсулина. В этом случае может развиться диабет, тогда будет необходимо принимать не только ферменты, но и препараты инсулина.