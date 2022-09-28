Небольшой стресс полезен для здоровья
Исследование показывает, что низкий или умеренный уровень стресса укрепляет рабочую память, а вот его избыток может быть токсичным. К такому выводу пришли учёные из Университета Джорджии в США.
Обычно стресс связывается с серьёзными эмоциональными проблемами, а также плохим психическим здоровьем. Но новое исследование американских ученых показало, что незначительное количество стресса в жизни полезно для работы мозга. Его авторы просканировали мозг некоторого количества людей и установили, что при слабом или умеренном стрессе у них укреплялась рабочая память при определённых обстоятельствах. Рабочая память - это наш внутренний блокнот, куда мы заносим свежие мысли и временно храним наиболее актуальную информацию.
Исследователи установили, что у человека имеется зона наилучшего восприятия, где стресс полезен, так как он улучшает рабочую память. Но если уровень стресса повышается, то это может оказать токсическое воздействие на данную зону, нарушив важные функции.
Это исследование предоставляет новые доказательства способности стресса вызывать нейрокогнитивные преимущества. В нём приняли участие более 1 000 молодых людей в возрасте от 22 до 37 лет, которые проходили через проверку рабочей памяти. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Джорджии
Здоровье
американский публичный университет, расположенный в штате Джорджия, один из вузов Университетской системы штата Джорджия
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