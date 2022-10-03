Плохой начальник делает такими же плохими подчинённых
Если вы работаете на плохого начальника, то и сами через некоторое время можете перестать быть хорошими. К такому выводу пришли учёные из Anglia Ruskin University в Великобритании.
Наверное, каждый из нас когда-либо сталкивался с руководителем, который не вызывал у нас никаких симпатий. Однако новое исследование показывает, что если мы долго трудимся под руководством плохого начальника, то и сами в итоге можем стать плохими. Враждебное поведение начинало как бы просачиваться в организм, и подчиненные принимались ему подражать.
Это касается грубости в общении с коллегами и подчинёнными, и сексуальных домогательств, и вспышек гнева, и унижений, и злоупотреблений властью. Всё это классические примеры враждебного поведения. Наблюдения показали, что более 70% сотрудников, которые подвергались такому роду поведения со стороны своих руководителей, впоследствии наблюдали межличностную агрессию в собственном коллективе. То есть плохое поведение босса распространялось на его подчинённых подобно заразной болезни.
Авторы исследования полагают, что это может привести к токсичной атмосфере неуверенности и эмоциональному истощению на рабочем месте. Враждебное поведение наносит вред людям не только с точки зрения их эмоционального истощения и неуверенности по поводу завтрашнего дня. Оно также побуждает других действовать неэтично, что отравляет весь коллектив. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Anglia Ruskin University
Здоровье
Один из самых больших вузов Восточной Англии. Ведет историю с 1858 года, когда по инициативе известного религиозного деятеля и писателя Вильяма Джона Бомона была основана Кембриджская школа искусств
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