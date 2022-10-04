Врач рассказал о влиянии стресса на женский организм
Маммолог Фатима Тамаева поведала, что стресс крайне негативно воздействует на женский организм. И одним из его последствий даже может встать рак.
Ссоры с любимым человеком, материальные сложности, проблемы на работе, конфликты с детьми - всё это приводит к стойкому повышению уровня стресса, который негативно воздействует на организм. Речь идет не только об испорченном настроении и снижении аппетита, а также появлении усталости и бессонницы. В долгосрочной перспективе стресс производит разрушающее воздействие на разные системы нашего тела, и с ним нужно всерьез сражаться.
Маммолог напомнила, что эволюционно стресс представляет собой защитный механизм, который помогал нам быстрее реагировать на различные внешние опасности. К примеру, в состоянии стресса наш далекий предок мог убежать от дикого животного или от представителей соседнего племени с большой скоростью, так как весь его организм мобилизовался для этого за считанные секунды. Но длительный стресс крайне нежелателен для нашего тела, поскольку он провоцирует самые разные негативные последствия.
Психические проблемы при стрессе хорошо известны, и их список весьма внушителен - от апатии и подавленности до длительной депрессии. Но отмечаются и чисто физиологические расстройства. К примеру, нарушения ритма сердца, одышка, болевые ощущения в грудной клетке, сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные расстройства, болезненные импульсы в области живота, падение либидо. У некоторых людей хронический стресс может стать спусковым крючком для рака. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Фатима Тамаева
Здоровье
врач УЗИ, маммолог, главный врач маммологического центра
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