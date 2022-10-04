Пять признаков сердечного приступа, когда следует вызвать скорую помощь

«Боль в груди может быть связана с так называемой нестабильной стенокардией, которая в любой момент может перерасти в сердечный приступ. Если боль длится дольше пяти минут, действовать следует немедленно».

В некоторых случаях сердечный приступ возникает внезапно, без предупреждения. Но зачастую инфаркт развивается после определенных симптомов, которые могут появляться за 24–48 часов до самого события. Немецкий кардиологический фонд перечислил пять наиболее важных симптомов, при появлении которых следует немедленно вызвать врача неотложной помощи.Признаками сердечного приступа могут быть боли, возникающие преимущественно в грудной клетке. Они могут иррадиировать в другие части тела, такие как руки, верхнюю часть живота, спину, шею, челюсть или лопатки. Боль в груди, сопровождаемая одышкой, усиливающейся при малейшей нагрузке или в состоянии покоя, должна особенно настораживать и служить поводом для обращения к врачам.Многие люди при возникновении инфаркта ощущают сильное давление или очень сильное чувство стеснения в груди как от тяжелого груза.Помимо боли, человек, подвергающийся сердечному приступу, также может жаловаться на сильное жжение в груди.В обстоятельствах инфаркта пострадавшие часто испытывают сильную тревогу, панику, при этом у них может побледнеть кожа, выступает холодный пот.Признаки сердечного приступа могут быть весьма неспецифическими, особенно у женщин. Помимо одышки и дискомфорта в груди, у них, например, появляются симптомы, свойственные скорее для ЖКТ-инфекции, отравления: тошнота, рвота, боль в животе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что определенный тип продуктов повышают риск инфаркта, сужая коронарные артерии.