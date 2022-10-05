Почему трансгендеров нельзя допускать до соревнований
Исследование показало, что трансгендеры не должны участвовать в женских видах спорта. Они гораздо сильнее биологических женщин даже спустя 10 лет после начала перехода.
Довольно важное исследование ученых из Университета Сан-Паулу в Бразилии показало, что трансгендерные женщины физически сильнее биологических, у них сердце и легкие имеют больше возможностей, а поэтому проводить спортивные поединки с ними и обычными женщинами неэтично. Исследование показало, что транс-женщины имеют большую мышечную массу и меньше жира даже после многих лет гормональной терапии. Полученные данные представляют собой наиболее убедительные доказательства того, что у мужчин, желающих стать женщинами, имеется огромное конкурентное преимущество перед биологическими женщинами.
Авторы исследования считают полученные данные помощью в принятии информированных решений руководством международных спортивных организаций по поводу допуска трансгендерных женщин к спортивным мероприятиям в разных странах мира. Исследователи хотели оценить влияние долгосрочной терапии эстрогенами и предшествующего воздействия тестостерона в период полового созревания на спортивные результаты.
Через серию тестов прошли 15 трансгендерных женщин, получавших гормональную терапию, в среднем, 14 лет. Их результаты сравнили со спортивными показателями 13 мужчин и 14 женщин. Гендерная идентичность соответствовала их биологическому полу при рождении. Средний возраст участников составил 32 года, им измеряли функционал сердца и лёгких на беговой дорожке, а мышечная сила оценивалась с помощью тестов на хват. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Сан-Пауло
Здоровье
государственный университет в бразильском штате Сан-Паулу
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