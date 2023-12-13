Кардиолог Ллойд-Джонс: в новогодние праздники повышается риск сердечного приступа

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Кардиолог Дональд Ллойд-Джонс: нездоровое питание, прием алкоголя, холодный воздух делают сердечнососудистую систему зимой особенно уязвимой.

Кардиолог Ллойд-Джонс рассказал, что зимой увеличивается количество факторов, негативно влияющих на состояние сердца и сосудов и повышающих риск сердечного приступа. В частности, таким фактором могут стать новогодние праздники. Необходимость их организовывать, искать подарки, встречаться или общаться с родственниками может оказаться дополнительным стрессом, усиливающим подверженность организма инфаркту.

«Кроме того, новогодние праздники часто становятся причиной отхода от привычного режима питания и приобретения нездоровых пищевых привычек, включая злоупотребление алкоголем и калорийной, жирной пищей», - заявил кардиолог в комментарии для MedicalXpress.

Еще один фактор, объясняющий склонность людей к сердечном приступу зимой, – это холодный воздух. Выходя на улицу из теплого помещения, человек подвергает свой организм воздействию резкого перепада температур – для сосудов это является серьезной нагрузкой, вызывающей их сужение и спазмы.

«Кровеносные сосуды, устремляющиеся от легких вниз, к другим органам и тканям, называются коронарными артериями. Холодная погода для них особенно опасна», - предупредил кардиолог.

Что помогает поддержать работу сердца зимой и защищает от инфаркта:
  • Избегание перегрева: он ведет к расширению кровеносных сосудов и способствует снижению давления, особенно у сердечников, – такое падение АД уменьшает кровоснабжение сердца, что создает предпосылки к сердечному приступу.
  • Отказ от алкоголя, никотина и кофеина – эти вещества способны сужать кровеносные сосуды, что может приводить к проблемам с сердцем.
  • Достаточный отдых и сон.
  • Знание предупреждающих признаков сердечного приступа – это одышка, нерегулярное сердцебиение, тошнота, головокружение, потливость, боль в груди, плече или челюсти.
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Дональд Ллойд-Джонс
Дональд Ллойд-Джонс
Здоровье
заведующий кафедрой профилактической медицины в Медицинской школе Фейнберга при Северо-Западном университете
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Теги : зима, проблемы с сердцем, Дональд Ллойд-Джонс
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Кардиолог Ллойд-Джонс: в новогодние праздники повышается риск сердечного приступа