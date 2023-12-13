В Индии найдена связь употребления кунжута с защитой от рака, врач Белаева рассказала о его антибактериальных свойствах

"Семена кунжута также используются в качестве ингредиента в мыле, косметике, смазочных материалах и лекарствах. Есть причина, по которой люди выращивают семена кунжута по всему миру с доисторических времен: они полезны во многих отношениях", - говорит Белаева.

Борьба с инфекциями

"Антибактериальная активность семян кунжута помогает бороться с стафилококковыми инфекциями и фарингитом, а также с распространенными кожными грибками, такими как микоз", - говорит врач.

Здоровье полости рта

Помощь в лечении диабета





"Употребление здоровой пищи, такой как семена кунжута, может помочь людям с диабетом 2 типа достичь целевого уровня сахара в крови. Кроме того, антиоксиданты в кунжутном масле снижают количество сахара в крови".

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