В Индии найдена связь употребления кунжута с защитой от рака, врач Белаева рассказала о его антибактериальных свойствах
Кунжут часто добавляют в хлебобулочные изделия, чтобы усилить их полезные свойства.
Активные компоненты этого растения способны заживлять раны, защищать печень от окислительных процессов, снижать уровень холестерина, стабилизировать артериальное давление, нормализовать пищеварение и предотвращать рак.
Кунжут богат полезными жирами, белком, витаминами, клетчаткой и минералами. Потребление этой приправы благотворно влияет на самочувствие, поддерживает здоровье костей и придаёт организму энергию.
В аюрведической медицине кунжутное масло используют в комплексной терапии гепатита, мигрени, диабета, а также при лечении псориаза и воспалительных заболеваний ротовой полости.
Кроме того, кунжут способен удалять зубной налет и помогать в лечении хронического синусита. Его также можно использовать как мягкое слабительное, сообщил портал Hindustan Times.
Семена кунжута богаты белком, витаминами , минералами и антиоксидантами. Их обычно добавляют в определенные продукты, чтобы придать им ореховый вкус и хрустящую текстуру.
Врач-нутрициолог Белаева Лана специально для МедикФорум рассказал на что, помимо профилактики рака способен кунжут.
"Семена кунжута также используются в качестве ингредиента в мыле, косметике, смазочных материалах и лекарствах. Есть причина, по которой люди выращивают семена кунжута по всему миру с доисторических времен: они полезны во многих отношениях", - говорит Белаева.
Борьба с инфекциями
Сезамин и сезамолин в семенах кунжута известны своими антиоксидантными и антибактериальными свойствами. Антиоксиданты важны для вашего здоровья, поскольку они защищают организм от различных заболеваний, замедляя повреждение клеток.
"Антибактериальная активность семян кунжута помогает бороться с стафилококковыми инфекциями и фарингитом, а также с распространенными кожными грибками, такими как микоз", - говорит врач.
Здоровье полости рта
Семена кунжута также помогают избавиться от бактерий, вызывающих налет на зубах. Доказано, что древняя практика, называемая полосканием маслом, улучшает гигиену и здоровье полости рта, если ее выполнять регулярно и правильно. Кунжутное масло — одно из наиболее распространенных масел, используемых в этой практике, которая включает полоскание рта столовой ложкой масла, когда вы просыпаетесь утром.
Помощь в лечении диабета
Исследования показывают, что масло семян кунжута повышает эффективность традиционных лекарств от диабета 2 типа, когда их принимают вместе.
Диабет 2 типа — это пожизненное заболевание, которое не позволяет организму вырабатывать инсулин должным образом. Одним из аспектов этого состояния является высокий уровень сахара в крови, который называется гипергликемией.
"Употребление здоровой пищи, такой как семена кунжута, может помочь людям с диабетом 2 типа достичь целевого уровня сахара в крови. Кроме того, антиоксиданты в кунжутном масле снижают количество сахара в крови".
Ранее МедикФорум писало продуктах, которые вызывают упадок сил.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий