В Индии найдена связь употребления кунжута с защитой от рака, врач Белаева рассказала о его антибактериальных свойствах

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В Индии найдена связь употребления кунжута с защитой от рака, врач Белаева рассказала о его антибактериальных свойствах


Кунжут часто добавляют в хлебобулочные изделия, чтобы усилить их полезные свойства.


Активные компоненты этого растения способны заживлять раны, защищать печень от окислительных процессов, снижать уровень холестерина, стабилизировать артериальное давление, нормализовать пищеварение и предотвращать рак.

Кунжут богат полезными жирами, белком, витаминами, клетчаткой и минералами. Потребление этой приправы благотворно влияет на самочувствие, поддерживает здоровье костей и придаёт организму энергию.

В аюрведической медицине кунжутное масло используют в комплексной терапии гепатита, мигрени, диабета, а также при лечении псориаза и воспалительных заболеваний ротовой полости.

Кроме того, кунжут способен удалять зубной налет и помогать в лечении хронического синусита. Его также можно использовать как мягкое слабительное, сообщил портал Hindustan Times.

Семена кунжута богаты белком, витаминами , минералами и антиоксидантами. Их обычно добавляют в определенные продукты, чтобы придать им ореховый вкус и хрустящую текстуру. 

Врач-нутрициолог Белаева Лана специально для МедикФорум рассказал на что, помимо профилактики рака способен кунжут.

"Семена кунжута также используются в качестве ингредиента в мыле, косметике, смазочных материалах и лекарствах. Есть причина, по которой люди выращивают семена кунжута по всему миру с доисторических времен: они полезны во многих отношениях", - говорит Белаева.

Борьба с инфекциями


Сезамин и сезамолин в семенах кунжута известны своими антиоксидантными и антибактериальными свойствами. Антиоксиданты важны для вашего здоровья, поскольку они защищают организм от различных заболеваний, замедляя повреждение клеток. 

"Антибактериальная активность семян кунжута помогает бороться с стафилококковыми инфекциями и фарингитом, а также с распространенными кожными грибками, такими как микоз", - говорит врач.

Здоровье полости рта


Семена кунжута также помогают избавиться от бактерий, вызывающих налет на зубах. Доказано, что древняя практика, называемая полосканием маслом, улучшает гигиену и здоровье полости рта, если ее выполнять регулярно и правильно. Кунжутное масло — одно из наиболее распространенных масел, используемых в этой практике, которая включает полоскание рта столовой ложкой масла, когда вы просыпаетесь утром.

Помощь в лечении диабета


Исследования показывают, что масло семян кунжута повышает эффективность традиционных лекарств от диабета 2 типа, когда их принимают вместе. 

Диабет 2 типа — это пожизненное заболевание, которое не позволяет организму вырабатывать инсулин должным образом. Одним из аспектов этого состояния является высокий уровень сахара в крови, который называется гипергликемией. 

"Употребление здоровой пищи, такой как семена кунжута, может помочь людям с диабетом 2 типа достичь целевого уровня сахара в крови. Кроме того, антиоксиданты в кунжутном масле снижают количество сахара в крови".


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