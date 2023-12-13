Йогурт назван в числе лучших продуктов для борьбы с запором

«Натуральные йогурты содержат в себе молочнокислые бактерии, которые улучшают сокращаемость кишечника. Предпочтение следует отдавать йогуртам, в которых содержатся бифидобактерии», - уточнила доктор Малышева.

Несбалансированное питание, большое количество рафинированных, обработанных продуктов в рационе.

Злоупотребление алкоголем.

Злоупотребление кофеином.

Употребление молочных продуктов во взрослом возрасте.

Малоподвижность, сидячая работа.

Наличие заболеваний, включая воспалительные заболевания кишечника, синдром раздраженного кишечника, эндокринные и метаболические нарушения (диабет, патологии щитовидной железы), эндометриоз, инфекции мочевыводящих путей.

Доктор медицинских наук Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман рассказали о продуктах, которые стимулируют работу кишечного тракта и помогают предотвратить возникновение запоров. Врачи констатировали, что существует три «суперпродукта», которые особенно эффективно борются с застойными процессами в кишечнике.В числе лучших продуктов для борьбы с запором ими был назван йогурт.Он содержит не только полезную для пищеварения клетчатку, но и вещество сорбитол, который при попадании в кишечник притягивает к себе воду, что облегчает продвижение по тракту пищевых масс.Являются источником клетчатки, которая достигает кишечника в непереваренном виде и стимулирует активность его «хороших» бактерий. Что важно: при употреблении отрубей следует пить достаточно много воды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие пищевые привычки ведут к появлению панкреатита.

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