Йогурт назван в числе лучших продуктов для борьбы с запором

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запор

Натуральные йогурты, содержащие молочнокислые бифидобактерии, улучшают перистальтику кишечника, об этом сообщила «теледоктор» Елена Малышева.

Доктор медицинских наук Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман рассказали о продуктах, которые стимулируют работу кишечного тракта и помогают предотвратить возникновение запоров. Врачи констатировали, что существует три «суперпродукта», которые особенно эффективно борются с застойными процессами в кишечнике.

В числе лучших продуктов для борьбы с запором ими был назван йогурт.

«Натуральные йогурты содержат в себе молочнокислые бактерии, которые улучшают сокращаемость кишечника. Предпочтение следует отдавать йогуртам, в которых содержатся бифидобактерии», - уточнила доктор Малышева.

Чернослив. Он содержит не только полезную для пищеварения клетчатку, но и вещество сорбитол, который при попадании в кишечник притягивает к себе воду, что облегчает продвижение по тракту пищевых масс.

Кукурузные отруби. Являются источником клетчатки, которая достигает кишечника в непереваренном виде и стимулирует активность его «хороших» бактерий. Что важно: при употреблении отрубей следует пить достаточно много воды.

Что часто вызывает запоры:
  • Несбалансированное питание, большое количество рафинированных, обработанных продуктов в рационе.
  • Злоупотребление алкоголем.
  • Злоупотребление кофеином.
  • Употребление молочных продуктов во взрослом возрасте.
  • Малоподвижность, сидячая работа.
  • Наличие заболеваний, включая воспалительные заболевания кишечника, синдром раздраженного кишечника, эндокринные и метаболические нарушения (диабет, патологии щитовидной железы), эндометриоз, инфекции мочевыводящих путей.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие пищевые привычки ведут к появлению панкреатита.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Елена Малышева
Елена Малышева
ЗОЖ
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
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Теги : запор, полезные продукты, Елена Малышева, Герман Гандельман
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