Анализ крови выявит послеродовую депрессию
Исследование продемонстрировало, что простой анализ крови может выявить у беременных послеродовую депрессию ещё до родов. К такому выводу пришли учёные из Университета Джонса Хопкинса.
У будущих мам послеродовая депрессия может быть диагностирована ещё до родов благодаря открытию американских ученых. По статистике каждая седьмая молодая мама сталкивается с депрессивным расстройством после родов в течении года. Это состояние характеризуется длительными периодами плохого настроения, ощущения одиночества и неспособности заботиться о малыше, которые продолжаются свыше двух недель.
Исследователи считают, что нашли способ диагностировать послеродовую депрессию у беременных ещё во время вынашивания ребенка за счет простого анализа крови. В ходе экспериментов эти анализы были взяты у 42 беременных. Учёные изучали систему, которую используют клетки для общения друг с другом, включая и молекулы матричной РНК (мРНК). Во время беременности эта система активируется, чтобы удовлетворять потребности в росте эмбриона.
Команда измерила показатели тысяч различных молекул мРНК во время второго и третьего триместра, а также в течение 6 месяцев после родов. Анализ показал, что уровни коммуникаций мРНК во время беременности и в послеродовой период были сильно изменены у женщин, позднее столкнувшихся с депрессией. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Джонса Хопкинса
Здоровье
частный исследовательский университет, основанный Джонсом Хопкинсом в городе Балтимор (штат Мэриленд, США)
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