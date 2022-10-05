Зуд, жар и запах: какие симптомы в ногах могут говорить о больной печени

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ноги

Некоторые проблемы с печенью можно предотвратить, если принять меры, заметив ранние признаки.

Больная печень может объяснятся рядом причин, часто это связано с нездоровым образом жизни. Какие же симптомы  могут говорить о плохом состоянии органа? 

Врач-эндокринолог Эльвира Яушева рассказала в беседе с «МедикФорум», что некоторые изменения с ногами могут быть предупреждением о том, что с печенью что-то не так. Специалист посоветовала обращать внимание на следующие симптомы.
  • Зуд стопы, обычно внизу.
  • Боль или воспаление в нижней части стопы.
  • Жар, повышение температуры в ногах.
  • Неприятный запах ног.
  • Локальные отеки
  • Грибок ногтей.
  • Белые ногтевые пластины.
Медик напомнила, что провоцирующими факторами болезней печени является избыток в рационе сахара, консервов, алкоголя и белка, недостаток овощей и малоподвижность.

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«Наряду с алкоголизмом  врагом печени является переедание, ведущее к избыточному накоплению жира в органе, при котором повышается риск воспаления и фиброза», - сообщила врач Яушева.

Медик порекомендовала не игнорировать такие симптомы как необъяснимые усталость и слабость, чувство тошноты, потеря аппетита, покраснение ладоней, а также появление на коже торса паукообразных кровеносных сосудов – все это может говорить о серьезном поражении печени.

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