Зуд, жар и запах: какие симптомы в ногах могут говорить о больной печени
Некоторые проблемы с печенью можно предотвратить, если принять меры, заметив ранние признаки.
Больная печень может объяснятся рядом причин, часто это связано с нездоровым образом жизни. Какие же симптомы могут говорить о плохом состоянии органа?
Врач-эндокринолог Эльвира Яушева рассказала в беседе с «МедикФорум», что некоторые изменения с ногами могут быть предупреждением о том, что с печенью что-то не так. Специалист посоветовала обращать внимание на следующие симптомы.
- Зуд стопы, обычно внизу.
- Боль или воспаление в нижней части стопы.
- Жар, повышение температуры в ногах.
- Неприятный запах ног.
- Локальные отеки
- Грибок ногтей.
- Белые ногтевые пластины.
«Наряду с алкоголизмом врагом печени является переедание, ведущее к избыточному накоплению жира в органе, при котором повышается риск воспаления и фиброза», - сообщила врач Яушева.
Медик порекомендовала не игнорировать такие симптомы как необъяснимые усталость и слабость, чувство тошноты, потеря аппетита, покраснение ладоней, а также появление на коже торса паукообразных кровеносных сосудов – все это может говорить о серьезном поражении печени.
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