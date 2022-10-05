Зуд, жар и запах: какие симптомы в ногах могут говорить о больной печени

Зуд стопы, обычно внизу.

Боль или воспаление в нижней части стопы.

Жар, повышение температуры в ногах.

Неприятный запах ног.

Локальные отеки

Грибок ногтей.

Белые ногтевые пластины.

«Наряду с алкоголизмом врагом печени является переедание, ведущее к избыточному накоплению жира в органе, при котором повышается риск воспаления и фиброза», - сообщила врач Яушева.