Основные признаки того, что печень человека повреждена

проблемы с печенью

Человек может долго не знать о повреждении печени, пока ущерб не окажется слишком серьезным. Некоторые признаки могут указать на заболевание органа: среди них – кожный зуд, неприятный запах изо рта, синяки.

Печень - это жизненно важный орган, который выполняет более 500 задач, включая удаление токсинов из крови, выработку желчи, которая помогает расщеплять и поглощать жиры, производство белков и т. д. Некоторые факторы, такие как нездоровый рацион, избыток алкоголя, некоторые вирусные инфекции (гепатит) могут привести к повреждению печени.


Специалисты составили перечень признаков, говорящих о том, что печень человека может быть нездоровой, пишет Times Now. В этот список вошли
  • усталость,
  • склонность к синякам и кровотечениям,
  • кожный зуд,
  • неприятный запах изо рта,
  • потеря аппетита,
  • тошнота,
  • боль в животе и его отек,
  • отечность ног и лодыжек,
  • желтизна кожи, глазных белков,
  • паучьи ангиомы (красные паукообразные артерии, которые видны под кожей).
Чтобы предотвратить заболевание печени и сохранить орган здоровым, врачи советуют соблюдать здоровую сбалансированную диету, которая включает в себя много продуктов, богатых клетчаткой, - фруктов, овощей и цельного зерна. Ешьте рыбу, орехи и бобовые как источник постных белков. Избегайте или сокращайте употребление красного мяса и продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, которые могут вызвать ожирение печени, когда употребляются в слишком большом количестве.

Также для оздоровления печени важно пить достаточно воды и регулярно делать физические упражнения - физическая активность снижает нагрузку на печень и помогает предотвратить ожирение органа.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что продукты с омега-3 защищают от опасной болезни печени.
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Основные признаки того, что печень человека повреждена