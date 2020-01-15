Основные признаки того, что печень человека повреждена
Человек может долго не знать о повреждении печени, пока ущерб не окажется слишком серьезным. Некоторые признаки могут указать на заболевание органа: среди них – кожный зуд, неприятный запах изо рта, синяки.
Печень - это жизненно важный орган, который выполняет более 500 задач, включая удаление токсинов из крови, выработку желчи, которая помогает расщеплять и поглощать жиры, производство белков и т. д. Некоторые факторы, такие как нездоровый рацион, избыток алкоголя, некоторые вирусные инфекции (гепатит) могут привести к повреждению печени.
Специалисты составили перечень признаков, говорящих о том, что печень человека может быть нездоровой, пишет Times Now. В этот список вошли
- усталость,
- склонность к синякам и кровотечениям,
- кожный зуд,
- неприятный запах изо рта,
- потеря аппетита,
- тошнота,
- боль в животе и его отек,
- отечность ног и лодыжек,
- желтизна кожи, глазных белков,
- паучьи ангиомы (красные паукообразные артерии, которые видны под кожей).
Также для оздоровления печени важно пить достаточно воды и регулярно делать физические упражнения - физическая активность снижает нагрузку на печень и помогает предотвратить ожирение органа.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что продукты с омега-3 защищают от опасной болезни печени.
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