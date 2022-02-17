Больная печень: запах дыхания может указывать на серьезную патологию

«Когда дыхание приобретает сильный затхлый запах, это может быть признаком того, что печень не может выполнять свою работу по фильтрации токсичных веществ – обычно это происходит из-за серьезной патологии», - цитирует гепатологов Express Health.

«заболевания печени могут придавать дыханию сладковатый затхлый запах».