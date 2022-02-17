Больная печень: запах дыхания может указывать на серьезную патологию
Неприятный запах изо рта может предупреждать о серьезных проблемах с печенью, ассоциированных с жировой болезнью органа.
Нездоровый образ жизни (как вместе с алкоголем, так и без него) может сделать печень больной, поспособствовав развитию самых тяжелых печеночных патологий. Речь идет о накоплении в печени жира: в некоторых случаях излишки жира в этом органе способствуют возникновению воспаления, которое быстро прогрессирует, провоцируя изменения ткани в виде фиброза и цирроза.
Врачи констатируют: когда возникает подобная форма жировой болезни печени, предупреждать о рисках опасных процессов в ней может запах дыхания – он становится по-особому неприятным. Появление подобного «аромата» сигнализирует о том, что печень перестала осуществлять свою главную – фильтрующую – функцию в организме.
«Когда дыхание приобретает сильный затхлый запах, это может быть признаком того, что печень не может выполнять свою работу по фильтрации токсичных веществ – обычно это происходит из-за серьезной патологии», - цитирует гепатологов Express Health.
По словам медиков, неприятный затхлый запах изо рта может возникать при печеночной недостаточности и рубцевании ткани печени. В их случае не отфильтрованные ею серосодержащие вещества попадают в кровоток и могут проникнуть в легкие. В свою очередь, исследование, опубликованное Национальной библиотекой здравоохранения, свидетельствует, что
«заболевания печени могут придавать дыханию сладковатый затхлый запах».
Исследователями было установлено, что такой запах является следствием повышенной концентрации диметилсульфида в дыхании, возникающем у людей с пораженной печенью. По мнению ученых, анализ дыхания может быть инструментом диагностики, позволяющем выявлять печеночные патологии у пациентов, не имеющих явных внешних признаков. Эксперты напоминают, что даже на стадии цирроза больная печень может не вызывать заметных симптомов в течение многих лет.
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Британский фонд печени (British Liver Trust)
Здоровье
благотворительная организация в Соединенном Королевстве, которая занимается здоровьем печени
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