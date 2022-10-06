Instagram может спровоцировать депрессию у молодых мам
Выкладывание в Instagram нереалистичных снимков суперподтянутых молодых мам может спровоцировать развитие депрессии у тех, кто такой формы достичь неспособен. В этой связи исследователи призывают испытавших счастье материнства женщин поменьше пользоваться социальными сетями.
Учёные из Университета Сиднея провели исследование, которое подтвердило пагубное влияние нереалистичных снимков знаменитостей, недавно испытавших счастье материнства. В какие-то считанные недели после родов разного рода звёзды и так называемые инфлюенсеры обретают удивительно стройное тело, чего никак не получается добиться у их тысяч подписчиков, также ставших мамами. Особенно часто такие фотографии публикуют фитнес-знаменитости, которые учат своих фолловеров физическим нагрузкам.
Исследователи проверили многие снимки в Instagram, которые были снабжены хэштегом #телопослеродов. Оказалось, что в подавляющем большинстве случаев они очень далёки от реальности для большинства молодых мам. Это идеализированная версия женщины после родов, и достичь такой фигуры практически невозможно без многолетних тренировок. Конечно, подобные женщины вызывают восхищение, но они же нагоняют тоску на ровесниц, которые просто не могут так быстро похудеть.
Авторы исследования проанализировали 600 фотографии с этим хэштегом. 37% из них имели очень низкий показатель подкожного жира, а 54% являлись нормальными снимками. Приблизительно на половине хорошо проглядывали мышцы. Так одна фитнес-гуру в возрасте 35 лет выложила мускулистое и подтянутое тело всего через три недели после рождения своего первого ребёнка. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Сиднея
Здоровье
старейший государственный университет в Австралии. Был основан 1 октября 1850 года в соответствии с University of Sydney Act. Расположен в Сиднее, штат Новый Южный Уэльс
Оставить комментарий