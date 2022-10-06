Курение повышает риск вирусных инфекций
Исследование показало, что вредная привычка курение связана с повышенным риском вирусных инфекций, включая и коронавирус. Оно проводилось экспертами Калифорнийского университета в Дэвисе.
Американские учёные доказали, что курение повышает риск вирусных инфекций, включая COVID-19 и прочие респираторные заболевания. Следовательно, санитарным органам необходимо издать новые советы для граждан, которые помогут бросить курить, так как это ещё один способ борьбы с коронавирусом. В частности, как установлено, у курящих верооятность лабораторного подтверждения коронавирусной инфекции на 12% выше чем у некурящих, а вероятность выявления респираторных болезней на 48% выше.
Прочие наблюдения показывали, что сигареты повышают тяжесть коронавирусной инфекции, но вот вероятность изначального заражения была менее очевидной. И теперь установлено, что курильщики всё-таки имеют повышенную опасность вирусов и простудных болезней, а также коронавируса в отдельности. Были повторно проанализированы данные британского исследования по простуде за 1986/89 годы,когда сотни добровольцев были подвержены одному из 5 типов простуды.
Среди них был и обычный коронавирус, который существовал до появления нынешнего COVID-19. Исследователи рассчитали общие и специфичные для коронавируса специфические и неспецифические риски для действующих курильщиков. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Калифорнийский университет в Дэвисе
Здоровье
государственный исследовательский университет, предоставляющий земельные гранты недалеко от Дэвиса, штат Калифорния
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