Риск заражения и осложнений от коронавируса выше у курильщиков
Мыть руки, держать дистанцию - вряд ли вы сможете сделать больше против коронавируса? Врачи говорят, что возможна еще одна вещь - бросить курить. Эксперты предполагают, что курение увеличивает риск заражения, осложнений и смерти.
Курение принципиально вредно для здоровья, но увеличивает ли вредная привычка риск заражения коронавирусом?
Да, говорит профессор Михаэль Пфайфер, президент Немецкого общества пульмонологов, и руководитель отделения пульмонологии в Университетской больнице Регенсбурга, даже если данных для окончательной оценки еще мало.
«У курильщиков более высокий риск развития вирусных инфекций», - говорит эксперт.
Причина: бремя курения ограничивает сопротивляемость иммунной системы и бронхиальной системы.
«Мы знаем это из повседневной клинической практики - но это еще не доказано по поводу коронавируса».
Сегодня уже есть больше информации о течении болезни.
«У нас относительно четкие данные по коронавирусу из Ухани», - сказал профессор Пфайфер. - Они дают указание на то, что риск тяжелого течения заболевания с реальной пневмонией значительно выше у курильщиков».
Но имеет ли смысл бросать курить сейчас из-за коронавируса? По словам Пфайфера, такой шаг может дать эффект:
"Вполне возможно повлиять на риск заболевания и течение заболевания даже сейчас, если вы бросите курить. Это всегда имеет значение, являетесь ли вы активным или бывшим курильщиком".
Медикфорум писал о предупреждающих знаках рака желудка.
Оставить комментарий