Риск заражения и осложнений от коронавируса выше у курильщиков

«У курильщиков более высокий риск развития вирусных инфекций», - говорит эксперт.

«Мы знаем это из повседневной клинической практики - но это еще не доказано по поводу коронавируса».

«У нас относительно четкие данные по коронавирусу из Ухани», - сказал профессор Пфайфер. - Они дают указание на то, что риск тяжелого течения заболевания с реальной пневмонией значительно выше у курильщиков».

"Вполне возможно повлиять на риск заболевания и течение заболевания даже сейчас, если вы бросите курить. Это всегда имеет значение, являетесь ли вы активным или бывшим курильщиком".