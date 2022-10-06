Ополаскиватели для рта могут подавлять коронавирус
Исследование показало, что в некоторых ополаскивателях для рта содержатся соединения, способные подавлять коронавирус. К ним относится хлорид цетилпиридиния, снижающий вирусную нагрузку за счёт разрушения липидной мембраны, окружающей вирус.
Исследователи из Университета Хоккайдо в Японии доказали, что в некоторых жидкостях для полоскания полости рта содержатся химические вещества, блокирующие проникновение вируса SARS-CoV-2 в клетки. Уже продающиеся ополаскиватели для рта содержат целый ряд антибиотиков и противовирусных компонентов, которые действуют против микроорганизмов во рту. Но особую ценность представляет хлорид цетилпиридиния (CPC), который снижает вирусную нагрузку SARS-CoV-2, в первую очередь, за счёт разрушения окружающей вирус липидной мембраны.
Хотя существуют и другие химические вещества с этим же эффектом, CPC обладает рядом преимуществ. К примеру, он не имеет вкуса и запаха. Авторы исследования оценивали влияние СРС на клеточные культуры, выражавшие трансмембранную протезу серии 2 (TMPRSS2). Именно этот фермент необходим sars-cov 2 для проникновения в клетку.
Исследование показало, что в течение 10 минут после нанесения 50 микрограмм на миллилитр CPC ингибирует или подавляют заразность и способность проникновения коронавируса в клетки. При этом уже продающиеся ополаскиватели рта, которые содержат CPC, работают эффективней, чем сам CPC, а слюна на его действие вовсе не влияет. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Хоккайдо
Здоровье
национальный университет Японии. Он является одним из 7 Национальных Университетов. Университет расположен в центре города Саппоро, к северу от железнодорожной станции Саппоро
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