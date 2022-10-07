Медитация не менее эффективна, чем лекарства
Исследование показывает, что осознанная медитация и йога могут снизить уровень сахара в крови у диабетиков так же заметно, как и лекарства. Оно проводилось исследователями из Университета Южной Калифорнии.
Так называемая осознанная медитация, которая стала необычайно популярной в мире в последние годы, по уровню эффективности не уступает лекарствам в деле снижении показателей сахара в крови при диабете. Исследователи из Калифорнии проанализировали данные десятков рандомизированных контролируемых испытаний, которые проводились по всему миру за последние 30 лет. Они затрагивали пациентов с диабетом второго типа, которые наряду с лекарствами также прибегали и к нетрадиционным методам оздоровления ума и тела.
К этим методам относились медитация, дыхательные практики, йога, гимнастика цигун и ушу. Учёные сравнили результаты всех этих методов с показателями людей, которые пользовались только лекарствами для снижения уровня сахара в крови в течении трёх месяцев. Оказалось, что медитативные практики снизили показатели глюкозы в крови дополнительно на 0,8%, а йога - на 1%.
Это было вполне сравнимо с воздействием популярнейшего лекарства от диабета метформина, которое принимают около 14 млн американцев. Самих исследователей удивил тот эффект, который достигался за счет данных методик. Они ожидали некоторую пользу, но не думали, что она будет такой огромной. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Южной Калифорнии
Здоровье
американский частный исследовательский университет, расположенный в Лос-Анджелесе
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