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Особый вид медитации снижает давление

Медитация

Так называемая осознанная медитация производит успокаивающее воздействие, способное снизить артериальное давление. Это ещё одно научное подтверждение антигипотензивной силы набирающей популярность практики.

Существует много доказательств того, что осознанная медитация может использоваться для борьбы с гипертонией и снижением артериального давления, но они до последнего времени были случайными. И вот теперь проведено особое исследование специально по данному вопросу, результаты которого были опубликованы журналом PLOS One. Авторы статьи разработали программу для снижения давления на основе осознанной медитации, с помощью которой они оценили и ее воздействие на "гипотетические проксимальные механизмы саморегуляции".

Прошедшие через эту программу участники продемонстрировали существенное снижение артериального давления, и эти успехи сохранялись на протяжении целого года после завершения эксперимента, когда за добровольцами тщательно наблюдали. Отметим, что ранее другие исследователи доказали способность осознанной медитации, при которой человек фокусируется на настоящем моменте и пытается его принять без желания как-либо изменить, уменьшать уровень стресса и оказывать релаксирующее воздействие.

Научиться правильному осуществлению осознанной медитации непросто, но овчинка стоит выделки. Вспомним, что гипертония это существенный фактор риска болезней сердца и особенно инсультов. Лекарственное лечение гипертонии, как правило, пожизненно, но требует приёма сильнодействующих таблеток, имеющих массу побочных эффектов и снижающих качество жизни. Вот почему очень важно обнаружить нелекарственные методы, которые давали бы схожий эффект. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Теги : осознанная медитация, гипертония

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