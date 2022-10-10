За время пандемии дети поправились на 10%
Средний вес американских детей за время коронавирусной пандемии увеличился на 10%. Это прямые последствия закрытия школ и длительной домашней самоизоляции.
Исследователи из Вирджинии установили, что во время пандемии американские дети стали на 10% толще. К этому привело закрытие школ и другие жесткие карантинные ограничения, в том числе, и домашняя изоляция. Из-за неё дети гораздо больше времени проводили у экранов телевизоров или компьютеров, чем на улице.
Авторы исследования изучили индекс массы тела более 200 детей за два года до пандемии и в 2021 году. Было установлено, что это показатель, в среднем, увеличился на 10%. Но самым значительным данное увеличение было у девочек. Исследователи утверждают, что нанесённый детской талии коронавирусом ущерб, скорее всего, будет сохраняться ещё в течение долгого времени после того, как все ограничения для детей снимут.
Большинство детей в этом исследовании были афроамериканцами, их средний возраст составлял 10 лет. Разделение на девочек и мальчиков составило ровно 50 на 50. Напомним, что индекс массы тела человека рассчитывается путём деления веса в килограммах на рост в метрах в квадрате. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий