За время пандемии дети поправились на 10%

0 Фото: https://unsplash.com/photos/3eOIKv495OU
За время пандемии дети поправились на 10%

Средний вес американских детей за время коронавирусной пандемии увеличился на 10%. Это прямые последствия закрытия школ и длительной домашней самоизоляции. 

Исследователи из Вирджинии установили, что во время пандемии американские дети стали на 10% толще. К этому привело закрытие школ и другие жесткие карантинные ограничения, в том числе, и домашняя изоляция. Из-за неё дети гораздо больше времени проводили у экранов телевизоров или компьютеров, чем на улице. 

В России зафиксирован антирекорд по приросту заболевших COVID-19


Авторы исследования изучили индекс массы тела более 200 детей за два года до пандемии и в 2021 году. Было установлено, что это показатель, в среднем, увеличился на 10%. Но самым значительным данное увеличение было у девочек. Исследователи утверждают, что нанесённый детской талии коронавирусом ущерб, скорее всего, будет сохраняться ещё в течение долгого времени после того, как все ограничения для детей снимут.

Рождённые во время пандемии дети имеют сниженный IQ


Большинство детей в этом исследовании были афроамериканцами, их средний возраст составлял 10 лет. Разделение на девочек и мальчиков составило ровно 50 на 50. Напомним, что индекс массы тела человека рассчитывается путём деления веса в килограммах на рост в метрах в квадрате. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Читать MedikForum.ru в
Из-за пандемии коронавируса дети стали чаще страдать ожирением
Закрытие школ сбило заболеваемость коронавирусом
Закрытие школ себя не оправдало
Теги : пандемия и дети, индекс массы тела