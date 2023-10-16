Диетолог Писарева указала на опасность хлеба из рафинированной муки с сахаром

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белый хлеб

Диетолог Ирина Писарева: если в составе хлеба присутствуют рафинированная мука и сахар, его употребление становится во многом опасным для здоровья.

Диетолог Писарева заявила в разговоре с «Радио 1», что самым опасным является хлеб, произведенный из белой пшеничной рафинированной муки с добавлением сахара.

«Хлеб, в составе которого присутствуют рафинированная мука и сахар, является самым опасным. Он противопоказан сразу нескольким категориям пациентов».

В частности, такой хлеб должен быть исключен из рациона людей, имеющих повышенные уровни сахара и холестерина в крови, или подверженных ожирению. Также Писарева указала на опасность хлеба из рафинированной муки с сахаром для людей, имеющих хронические проблемы с ЖКТ. Его употребление может стимулировать рост вредных бактерий и усугублять нежелательные симптомы.

Эксперт отметила, что в повседневном рационе следует отдавать предпочтение хлебу из цельнозерновой муки или хлебу на закваске – вместе с этим продуктом организм поучит необходимые ему сложные углеводы. Но и такой хлеб должен употребляться строго умеренно.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой хлеб рекомендует к употреблению известный российский врач Александр Мясников.

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Ирина Писарева
Ирина Писарева
ЗОЖ
диетолог, нутрициолог
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