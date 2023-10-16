Терапевт Романенко: пожилым людям часто не хватает витаминов группы B и других

«От дефицита витаминов группы B страдают нервная система, зрение, системы пищеварения. Недостаток витамина B12 – очень частая история у пожилых людей. Это риск анемии»

По словам терапевта Романенко, пожилым людям часто не хватает витаминов группы B. Врач рассказала об этом в интервью «Москва 24».Говоря о других витаминах, которых часто не хватает пожилым людям, Романенко назвала витамин D. Риск его дефицита становится особенно серьезным в холодное время года, когда нет солнца (под воздействием его лучей на кожу витамин и образуется в человеческом организме). Усугубляет проблему то, что люди проводят много времени в зарытых помещениях, мало гуляют на свежем воздухе или не едят достаточно качественной животной пищи, содержащей витамин D.Кроме того, среди пожилых людей нередко наблюдается нехватка витамина A, от которой страдает система органов зрения, а также нехватка витамина C, вредная для состояния кровеносных сосудов. К тому же витамин C является антиоксидантом, и при его дефиците организм становится более подверженным онкологическим заболеваниям.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление вареных яиц помогает продлить жизнь

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