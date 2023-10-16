Врач Францкевич: заразиться гепатитом или сифилисом через бытовые вещи вполне реально

«ВИЧ, вирусы гепатитов В и С могут передаваться при использовании нестерильных маникюрных принадлежностей», - добавила Францкевич в комментарии для RuNews24.

«Можно заразиться, используя предметы гигиены (полотенце, зубную щетку, бритву, мочалку) инфицированного человека».

Врач Францкевич рассказала о том, как можно в быту заразится такими инфекциями, которые обычно относятся к числу передающихся половым путем, – ВИЧ, сифилисом, гепатитом и другими. Так заражение простым герпесом может произойти после поцелуя с человеком – носителем инфекции в острой формой. Или после применения полотенца, которым до этого пользовался такой носитель.Медик отметила, что заразиться сифилисом через бытовые вещи тоже вполне реально.Специалистка уточнила, что подобным образом можно заполучить гепатит В, сифилис, трихомониаз.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая температура тела – либо очень высокая, либо слишком низкая – может быть опасной для жизни человека

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.