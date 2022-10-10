Фторированную воду признали безопасной для детей

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Фторированную воду признали безопасной для детей

Содержащая фтор водопроводная вода не представляет угрозы для развития детей. К такому выводу пришли исследователи из Университета Квинсленда в Австралии. 

Новое исследование показало, что наличие фтора в питьевой воде безопасно и не влияет на развитие детей. Оно охватило 2 682 ребёнка в возрасте от 5 до 10 лет. Все они были обследованы через 7-8 лет после завершения наблюдений. Учёных интересовала разница между развитием и функцией мозга детей, которые в раннем возрасте употребляли фторированную воду и теми, кто этого не делал. 

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Обнаружено, что употребление питьевой водопроводной воды со фтором не препятствует эмоциональному или поведенческому развитию ребёнка. Не обнаружено существенной разницы между детьми, которые жили в разных регионах. Также установлено, что нет существенных различий и в деле развития их высших функций мозга.

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Доказано, что эмоциональное и поведенческое развитие, память и самоконтроль были такими же у детей, которые употребляли воду со фтором и не употребляли её. Отметим, что фтор крайне необходим детям для укрепления самых разных аспектов их здоровья, и особенно зубов. Кариес является наиболее распространённым хроническим детским заболеванием во всём мире, он причиняет детям существенную боль, провоцирует инфекции и вызывает потерю зубов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Квинсленда

Здоровье

старейший университет австралийского штата Квинсленд, образован 10 декабря 1909 года.

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Теги : вода с фтором, развитие ребенка