Названы симптомы панкреатита, который приводит к летальным исходам

«Это заболевание может возникнуть как в молодом, так и в пожилом возрасте», - заметила доктор медицины.

Покалывание слева.

Вздутие живота.

Режущая боль в животе.

Боли тупого характера в животе.

Повышенная температура.

Икота.

Отрыжка.

«Панкреатит является очень серьезным заболеванием и довольно часто приводит к летальным исходам», - предупредила эксперт.

Профессор Шарапова сообщила, беседуя с «МИР 24», что развитие панкреатита всегда означает серьезное поражение поджелудочной железы.Ольга Шарапова перечислила симптомы заболевания.Медик посоветовала обязательно обследоваться при их наличии.В числе причин патологии Шарапова выделила как ключевую неправильное питание – употребление большого количества острых и соленых закусок, фастфуда, жирных блюд, алкоголя.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему осенью могут обостряться или учащаться боли в животе

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