Названы симптомы панкреатита, который приводит к летальным исходам
Симптомы панкреатита, который может возникнуть в любом возрасте и нередко приводит к летальному исходу, назвала в интервью врач Ольга Шарапова.
Профессор Шарапова сообщила, беседуя с «МИР 24», что развитие панкреатита всегда означает серьезное поражение поджелудочной железы.
«Это заболевание может возникнуть как в молодом, так и в пожилом возрасте», - заметила доктор медицины.
Ольга Шарапова перечислила симптомы заболевания.
- Покалывание слева.
- Вздутие живота.
- Режущая боль в животе.
- Боли тупого характера в животе.
- Повышенная температура.
- Икота.
- Отрыжка.
«Панкреатит является очень серьезным заболеванием и довольно часто приводит к летальным исходам», - предупредила эксперт.
В числе причин патологии Шарапова выделила как ключевую неправильное питание – употребление большого количества острых и соленых закусок, фастфуда, жирных блюд, алкоголя.
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Ольга Шарапова
Здоровье
заслуженный врач России, профессор, главный врач ГКБ им. В. В. Виноградова
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