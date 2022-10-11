Названы симптомы панкреатита, который приводит к летальным исходам

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плохое самочувствие

Симптомы панкреатита, который может возникнуть в любом возрасте и нередко приводит к летальному исходу, назвала в интервью врач Ольга Шарапова.

Профессор Шарапова сообщила, беседуя с «МИР 24», что развитие панкреатита всегда означает серьезное поражение поджелудочной железы.

«Это заболевание может возникнуть как в молодом, так и в пожилом возрасте», - заметила доктор медицины.

Ольга Шарапова перечислила симптомы заболевания.
  • Покалывание слева.
  • Вздутие живота.
  • Режущая боль в животе.
  • Боли тупого характера в животе.
  • Повышенная температура.
  • Икота.
  • Отрыжка.
Медик посоветовала обязательно обследоваться при их наличии.

Курение может стать причиной панкреатита


«Панкреатит является очень серьезным заболеванием и довольно часто приводит к летальным исходам», - предупредила эксперт.

В числе причин патологии Шарапова выделила как ключевую неправильное питание – употребление большого количества острых и соленых закусок, фастфуда, жирных блюд, алкоголя.

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Ольга Шарапова
Ольга Шарапова
Здоровье
заслуженный врач России, профессор, главный врач ГКБ им. В. В. Виноградова
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Теги : панкреатит, опасность для человека, Ольга Шарапова