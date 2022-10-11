Почему осенью может болеть живот: врач Слюняева

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живот

Гастроэнтеролог Наталья Слюняева предупреждает, что осенью нередко обостряются симптомы гастрита, в том числе становятся более «злыми» боли в животе.

Врач Слюняева объяснила в интервью, почему осенью может болеть живот.

«Причинами боли в области желудка могут стать бактериальные инфекции, чрезмерное употребление алкоголя, другие факторы. Чаще всего люди страдают от гастритов, которые включают целый комплекс заболеваний», - об этом медик рассказала «Аргументам и фактам».

По словам Натальи Слюняево, воспалительные явления в желудке, обостряющиеся осенью, могут быть хроническими по своему основному характеру. Самое распространенное нарушение – гастрит – порой проявляется неявными симптомами.

Медик перечислила их.
  • Жгучие боли в верхнем сегменте живота.
  • Тошнота.
  • Ощущение переполненности желудка.
В тех случаях, когда наблюдается букет таких симптомов, нужно обязательно обращаться за врачебной помощью, подчеркнула специалист.
 
Слюняева заметила, что к развитию гастритов ведут бактериальные инфекции, злоупотребление алкоголем. Кроме того риск патологии увеличивается с возрастом или под влиянием сильных стрессов, тяжелого лечения.

Многие воспринимают гастрит как обыденную проблему, но если его не лечить и не контролировать состояние, подпитывающее его хроническое воспаление может поспособствовать возникновению очень опасных осложнений – например, в виде язвы, внутренних кровотечений.

«В некоторых случаях хронический гастрит может быть причиной развития рака желудка», – предупредила эксперт.

Слюняева добавила, что лечением гастрита нужно заниматься исключительно по рекомендациям врача.

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Наталья Слюняева
Наталья Слюняева
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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