Почему осенью может болеть живот: врач Слюняева

«Причинами боли в области желудка могут стать бактериальные инфекции, чрезмерное употребление алкоголя, другие факторы. Чаще всего люди страдают от гастритов, которые включают целый комплекс заболеваний», - об этом медик рассказала «Аргументам и фактам».

Жгучие боли в верхнем сегменте живота.

Тошнота.

Ощущение переполненности желудка.

«В некоторых случаях хронический гастрит может быть причиной развития рака желудка», – предупредила эксперт.

Врач Слюняева объяснила в интервью, почему осенью может болеть живот.По словам Натальи Слюняево, воспалительные явления в желудке, обостряющиеся осенью, могут быть хроническими по своему основному характеру. Самое распространенное нарушение – гастрит – порой проявляется неявными симптомами.Медик перечислила их.В тех случаях, когда наблюдается букет таких симптомов, нужно обязательно обращаться за врачебной помощью, подчеркнула специалист.Слюняева заметила, что к развитию гастритов ведут бактериальные инфекции, злоупотребление алкоголем. Кроме того риск патологии увеличивается с возрастом или под влиянием сильных стрессов, тяжелого лечения.Многие воспринимают гастрит как обыденную проблему, но если его не лечить и не контролировать состояние, подпитывающее его хроническое воспаление может поспособствовать возникновению очень опасных осложнений – например, в виде язвы, внутренних кровотечений.Слюняева добавила, что лечением гастрита нужно заниматься исключительно по рекомендациям врача.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы указывают на дефицит важнейшего витамина B12.

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