Врач Шарапова назвала признаки воспаленной поджелудочной железы

«из-за этого нарушаются пищеварительные процессы, а питательные вещества из продуктов не усваиваются организмом».

«Посадить поджелудочную можно и после одного застолья», - предупреждает врач.

Покалывание с левой стороны.

Вздутие.

Режущая или тупая боль в животе.

Повышенная температура.

Озноб.

Стойкая икота или отрыжка.

«Когда человека сворачивает пополам опоясывающая боль, развиваются тошнота и рвота, возникает потеря сознания, это говорит об опасном развитии панкреатита, требующем срочной помощи».