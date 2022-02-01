Врач Шарапова назвала признаки воспаленной поджелудочной железы

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боль в животе

Воспалительный процесс, которому подвергается поджелудочная железа, известен как панкреатит.

В интервью профессора Ольги Шараповой прозвучало предостережение о том, что воспаление нарушает нормальное функционирование поджелудочной железы –

«из-за этого нарушаются пищеварительные процессы, а питательные вещества из продуктов не усваиваются организмом».

Подобное воспаление может возникать в органе человека любого возраста – в основном этому способствует пренебрежение здоровым питанием, злоупотребление вредными продуктами, алкоголем, курение.

«Посадить поджелудочную можно и после одного застолья», - предупреждает врач.

Последствия воспаленной поджелудочной могут быть очень серьезными, даже фатальными, говорит профессор Шарапова. В некоторых случаях обострение панкреатита требует госпитализации, грозит человеку панкреонекрозом (омертвение тканей). Гибель пациентов с этим диагнозом – реальность медицинской практики.

Врач назвала признаки воспаленной поджелудочной железы.
  • Покалывание с левой стороны.
  • Вздутие.
  • Режущая или тупая боль в животе.
  • Повышенная температура.
  • Озноб.
  • Стойкая икота или отрыжка.
«Когда человека сворачивает пополам опоясывающая боль, развиваются тошнота и рвота, возникает потеря сознания, это говорит об опасном развитии панкреатита, требующем срочной помощи».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что питье воды по утрам не всегда бывает полезным.
Ольга Шарапова
Ольга Шарапова
Здоровье
Заслуженный врач России, профессор, главный врач ГКБ им. В.Виноградова
Теги : болезни поджелудочной железы, симптомы заболевания, Ольга Шарапова