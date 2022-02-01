Врач Шарапова назвала признаки воспаленной поджелудочной железы
Воспалительный процесс, которому подвергается поджелудочная железа, известен как панкреатит.
В интервью профессора Ольги Шараповой прозвучало предостережение о том, что воспаление нарушает нормальное функционирование поджелудочной железы –
«из-за этого нарушаются пищеварительные процессы, а питательные вещества из продуктов не усваиваются организмом».
Подобное воспаление может возникать в органе человека любого возраста – в основном этому способствует пренебрежение здоровым питанием, злоупотребление вредными продуктами, алкоголем, курение.
«Посадить поджелудочную можно и после одного застолья», - предупреждает врач.
Последствия воспаленной поджелудочной могут быть очень серьезными, даже фатальными, говорит профессор Шарапова. В некоторых случаях обострение панкреатита требует госпитализации, грозит человеку панкреонекрозом (омертвение тканей). Гибель пациентов с этим диагнозом – реальность медицинской практики.
Врач назвала признаки воспаленной поджелудочной железы.
- Покалывание с левой стороны.
- Вздутие.
- Режущая или тупая боль в животе.
- Повышенная температура.
- Озноб.
- Стойкая икота или отрыжка.
«Когда человека сворачивает пополам опоясывающая боль, развиваются тошнота и рвота, возникает потеря сознания, это говорит об опасном развитии панкреатита, требующем срочной помощи».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что питье воды по утрам не всегда бывает полезным.
Ольга Шарапова
Здоровье
Заслуженный врач России, профессор, главный врач ГКБ им. В.Виноградова
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