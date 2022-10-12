Постоянную усталость в организме вызывает нехватка железа

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Постоянную усталость в организме вызывает нехватка железа

Кардиолог Александр Калинкин рассказал, что одной из основных причин хронической усталости помимо каких-то скрытых болезней является дефицит железа. Именно он приводит к регулярному упадку сил. 

Так называемый упадок сил, который стал появляться у вас всё чаще вкупе с повышенной утомляемостью, может быть вызван самыми разными причинами, от каких-то не слишком серьёзных до угрожающих жизни вроде скрытых опухолей. Но если расставить все эти причины в рейтинге по степени распространённости, то на первом месте, вне всяких сомнений, окажется дефицит железа. Тем более, что это явление наблюдается у каждого второго гражданина России, как поведал врач Александр Калинкин 

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Кроме того, повышенная утомляемость может быть спровоцирована и чисто внешними причинами вроде сокращения продолжительности светового дня. Иногда человек может страдать от так называемой скрытой депрессии, которую он сам не ощущает, и она тоже будет вызывать упадок сил. 

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При нарушениях сна усталость - частый спутник. К ней также приводят проблемы с эндокринной, сердечно-сосудистой и респираторной системами.   В любом случае, если усталость стала появляться слишком часто, лучше посетить врача и разобраться в её причинах, чем долго ждать, когда она исчезнет самостоятельно. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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Александр Калинкин
Александр Калинкин
Здоровье
Врач-кардиолог, сомнолог кандидат медицинских наук
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