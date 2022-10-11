Врач объяснил, какие нарушения скрываются за сильной усталостью осенью

«Провоцировать хроническую усталость могут патологии щитовидной железы, хроническая сердечная недостаточность, болезни легких», - приводит слова кардиолога KP.RU.

Кардиолог Калинкин рассказал в интервью о нарушениях, которые могут скрываться за характерным состоянием вялости, подавленности, упадка сил, возникающих у многих людей осенью. В частности, заметил он, большое количество людей в это время года подвергаются сезонному аффективному расстройству, которое возникает из-за сокращения солнечного света и ответных специфических реакций со стороны гормональной системы. Ощущение усталости, снижение мотивации, работоспособности свойственно данному расстройству – наряду с негативными эмоциями, тревожностью.Говоря о других нарушениях, Александр Калинкин проинформировал, что частой причиной потери прежней энергии и тонуса осенью оказывается недостаток микроэлементов – например, железа. Выявить его дефицит в организме позволяет простой анализ крови.Кроме того, за осенней усталостью и слабостью иногда скрываются эндокринные, сердечные патологии.Напомнил медик и о том, что осенью нередко нарушается график сна и бодрствования, чему способствуют изменения в продолжительности светового дня. У людей могут возникать проблемы с засыпанием, бессонницей, несвоевременным пробуждением – все это также может сильно утомлять.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему осенью может то и дело болеть живот

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