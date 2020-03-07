Организму не хватает железа? 5 неприятных изменений здоровья, говорящих об этом
Проблема нехватки железа в том, что ее трудно идентифицировать, если не выполнять специального анализа крови. Но дефицит важного минерала вызывает некоторые изменения в работе организма (увы, неприятные). Не оставляйте их без внимания!
Как сообщает MedikForum.ru, нехватка железа может иметь разную степень тяжести. По словам профессора медицины в Университете здравоохранения и науки Орегона Томаса ДеЛогери, легкий дефицит в организме может трансформироваться в значительный, провоцирующий появление железодефицитной анемии – данный процесс способен занимать годы.
Анемия означает снижение уровня гемоглобина в крови, вместе с ним – уменьшение кислорода, доставляемого ею органам. Для сердца, мозга нехватка кислорода чревата очень опасными нарушениями. Также это снижает иммунитет, увеличивает подверженность инфекциям. Дефицит железа может стать одним из факторов, влияющих на заражение коронавирусом.
Неприятные изменения здоровья могут говорить о возникшей проблеме.
Усталость. Это один из самых распространенных маркеров нехватки железа, который проявляется даже при незначительном падении его запасов в организме. Но также наиболее часто игнорируемый, ведь чувство усталости вызывают разные обстоятельства повседневной жизни.
Непереносимость низких температур. Повышенная зябкость объясняется изменениями в производстве гормонов щитовидной железы, участвующих в регуляции температуры тела. Для нормальной работы щитовидки важно получать достаточно этого минерала.
Усиление раздражительности или беспокойства. Неприятные изменения психо-эмоционального состояния возникают вследствие нарушения функция головного мозга, вызванной плохим снабжением его клеток кислородом, уменьшением активности ферментов тканевого дыхания. В нескольких исследованиях было обнаружено, что прием железа избавляет от многих симптомов депрессии.
Ухудшение состояния волос, кожи, слизистых. Густота шевелюры, ее рост в большой степени зависят от здорового кровоснабжения, которое становится невозможным из-за нехватки железа. Волосы становятся ломкими, истончаются, редеют.
Другой характерный признак – кожные экземы, потрескавшиеся губы, угловой хейлит (заеды).
Синдром беспокойных ног. Науке еще неизвестно, что именно вызывает неконтролируемую потребность шевелить ногами, испытывая в них необъяснимый зуд, покалывание и другие неприятные ощущения. Однако точно установлено: одна из проблем, вызывающая эти симптомы, – нехватка дефицит железа.
Ранее портал MedikForum.ru писал о нетипичных признаках, говорящих о развитии диабета.
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