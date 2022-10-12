Как сохранить независимость в пожилом возрасте

Исследование с участием более 127 000 австралийцев выявило два фактора, которые намного повышают вероятность сохранения независимости в пожилом возрасте. Социологические исследования показывали, что пожилых людей страшит не столько приближающийся уход из жизни, который является естественным явлением для каждого человека, сколько угроза потерять независимость. Например, в результате какой-то болезни лишиться возможности обслуживать себя самому, лежать в постели, нуждаться в круглосуточном уходе, то есть стать близким, что называется, в тягость. Именно это называют основным страхом люди среднего и старшего возраста.Новое исследование показало, что ведущие нездоровый образ жизни пожилые люди в два раза чаще оказываются в специализированных домах престарелых, чем их физически активные сверстники. Установлено, что курение, сидячий образ жизни и низкое качество сна намного увеличивают риск попадания в инвалидные дома и другие подобные учреждения.Австралийские учёные обнаружили, что люди старше 60 лет, которые плохо питаются и проводят слишком много времени на диване, на 43% чаще оказываются в домах престарелых, по сравнению с самыми здоровыми своими ровесниками. При так называемом умеренно здоровом образе жизни вероятность оказаться в доме престарелых на 12% ниже. При этом курильщики на 55% чаще некурящих нуждаются в постоянном уходе. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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