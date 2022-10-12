Хрип в горле связали с опасной болезнью

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Хрип в горле связали с опасной болезнью

Если у вас в горле появились хрипы, это может быть признаком смертельно опасного заболевания сердца. Такой вывод сделали врачи из США после лечения одного пациента.

В один из медцентров Кливленда обратился 68-летний американец, жаловавшийся на охриплость в горле. Оказалось, что её причиной является повреждённая артерия. Мужчина признался, что хрип не проходит уже три месяца, а некоторое время назад у него появились и боли в горле. 

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Сканирование показало разрыв главной артерии, расположенной близко к сердцу, что может быть опасным для жизни. У пациента диагностировали хроническое расслоение аорты или разрыв внутреннего слоя аорты, обнаруженный более чем через две недели после того, как он произошёл. И это уже является удивительным, поскольку при таких патологиях человек может лишиться жизни довольно быстро.

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Кровь переливалась через разрыв, вызывая расщепление или расслоение внутреннего и среднего слоя аорты. Было поразительно, как этот мужчина так долго смог продержаться, прежде чем явился к врачам. Естественно, что его немедленно отправили в операционную, где кардиохирурги ликвидировали непосредственную опасность для жизни. Но этот случай иллюстрирует важность включения диагноза расслоения аорты в дифференциальную диагностику пациентов, жалующихся на охриплость голоса. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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