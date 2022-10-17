Пожилой женщине из глаз удалили 23 линзы

Офтальмолог из города Ньюпорт-Бич в Калифорнии Катерина Куртеева за 20 лет своей карьеры не видела ничего подобного. К ней на осмотр явилась пожилая женщина в возрасте старше 70 лет, которая жаловалась на нечеткость зрения и боли в глазах. Хотя пожилым людям настоятельно рекомендуют раз в год посещать окулиста, эта женщина не обращалась к специалисту два года.Доктор Куртеева поведала, что её пациентка носила контактные линзы в течение 30 лет, но в последнее время её стала подводить память. Она забывала удалять одноразовые линзы из глаз, а просто вставляла туда новые. Когда врач воспользовался специальной ватной палочкой, он одну за другой вытащил из глаз пациентки 23 пары контактных линз. Офтальмолог ни разу не встречался с таким поразительным случаем забывчивости.Этой пациентке невероятно повезло, что она не потеряла зрения и не столкнулась с какими-то тяжёлыми инфекциями. Сама она призналась медику, что считала - ей просто что-то попало в глаза, и никак не выходит наружу. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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