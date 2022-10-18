Развенчаны популярные мифы о сне

Исследование пришло к выводу, что более двух третей родителей и опекунов верят в три наиболее распространенных мифа о сне подростков. Первый: сон по выходным помогает компенсировать недосып в будни. Второй: более позднее начало занятий приведёт к тому, что подростки будут позднее ложиться спать. Третий: добавки с мелатонином безопасны.Исследователи подчеркивают, что часто видит подростков в клиниках сна, куда приходят и их родители с идеями о том, почему их дети плохо спят по ночам, или почему они такие сонливые днём. Исследователи сослались на научные работы, которые показывали, что откладывающие начало занятий на более позднее время школы помогают подросткам больше спать. Хотя 69% участников исследования считали, что это уменьшит продолжительность сна.Идеально, чтобы занятия в школах начинались в 8:30 или позже, но никак не раньше. Личные привычки одинаково важны для улучшения здоровья подростков. Они могли бы изменить свой режим дня и не надеяться на сон по выходным в качестве компенсации. Отсыпаться по выходным бесполезно и вредно, это ещё один миф. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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