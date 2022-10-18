Дети от мам-подростков чаще страдают биполяркой

Наличие очень молодых или возрастных родителей повышает вероятность развития биполярного расстройства. Учёные из Университета Барселоны вместе с коллегами из других стран собрали данные по почти 14 млн человек, сравнив частоту этого психического нарушения с возрастом родителей. Была выявлена U-образная кривая, где наиболее молодой и наиболее старший возраста пап и мам были связаны с самым высоким риском.Так, у отцов старше 45 почти на 30% чаще дети страдали от биполярного расстройства, чем у пап в возрасте от 25 до 29 лет на момент рождения ребенка. У мам старше 35 также на 20% чаще рождались дети, позднее сталкивающиеся с биполярным расстройством.А у самых молодых родителей в возрасте до 20 лет риск рождения таких детей увеличивался на 23% для мам и на 29% для отцов. Вот это учёных и удивило, поскольку молодой возраст, как правило, считается наиболее подходящим для вынашивания детей. Выяснилось, что по уровню риска развития биполярного расстройства и самые молодые и самые возрастные родители в чем-то похожи друг на друга. Этот повышенный риск был умеренным, но реальным. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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