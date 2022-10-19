Собаки могут распознавать человеческие ошибки

Порой, когда собака косит взгляд на хозяина, может сложиться впечатление, что она смотрит на него осуждающе. Правда, до последнего времени это считалось просто забавной иллюзией, но теперь учёные из Университета Киото в Японии доказали, что собаки женского пола на это способны. Они действительно тайно нас осуждают, когда мы совершаем ошибки.Учёные поставили эксперимент, в котором собакам показывали компетентного человека, способного открыть контейнер, и некомпетентного, который с этой задачей справится не мог. Затем двум людям давали контейнеры с пищей, чтобы они попытались их открыть. Собаки смотрели на них значительно дольше и подходили к компетентным людям. Правда, это делали только суки.А вот кобели не отдавали предпочтение ни компетентному, ни некомпетентному человеку в ходе этого задания. Его результаты показывают, что собаки, и особенно самки, могут идентифицировать человеческую компетентность, а это способно повлиять на их поведение, особенно когда речь идёт о еде. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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