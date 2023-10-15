Кардиолог Кореневич: напряженная работа без отдыха грозит тромбозом

«Мы говорим о случаях, когда человек внезапно умер, потому что у него оторвался тромб», - отметила она.

«Густую кровь надо ее разжижать, чтобы не случился тромбоз», - предупредила кардиолог.

«Напряженная работа на первом месте, отдых на последнем – это самый быстрый путь к тромбозам», - поделилась врач в своем Telegram-канале.

Кардиолог Кореневич напомнила, что с тромбозом тесно связан риск внезапной смерти.По словам Кореневич, на образование тромбов влияет сгущение крови. Густеющая кровь плохо продвигается через сосуды, что повышает давление на их стенки, а также увеличивает нагрузку на сердце. С этим процессом сопряжено развитие таких опасных для жизни сосудистых состояний как варикоз, тромбофлебит, стенокардия, инфаркт.Анна Кореневич добавила, что кровь становится склонной к сгущению в тех случаях, когда человек мало двигается и плохо питается. Кроме того, она загустевает в результате гормональных изменений, происходящих в организме, которых подвергается стрессу. У современных людей такой стресс часто бывает обусловлен напряжением из-за большого количества рутинных дел и работы. Напряженная работа без отдыха грозит тромбозом, подчеркнула медик.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что жалобы зябкость у пожилых могут указывать на проблемы с сосудами

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.