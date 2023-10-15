Врач Мясников посоветовал ежедневно есть орехи для сохранения здоровья мозга

«Полезные растительные жиры, содержащиеся в любых видах орехов, снижают уровень холестерина так же, как аторвастатин», - заметил доктор Мясников.

Врач Мясников посоветовал россиянам ежедневно есть орехи – строго в умеренном количестве, не превышающим 50 граммов. Орехи не должны быть солеными или жареными, употреблять их можно даже в истолченном виде, как добавку к супам или вторым блюдам.Александр Мясников заявил, что никакой другой продукт не дает человеческому организму биологически активные полезные вещества сразу в таком количестве, в каком их дают орехи. Они насыщены белками, ненасыщенными жирами, клетчаткой, витаминами, микроэлементами. Благодаря столь богатому составу этот продукт положительно воздействует на работу важных систем организма – в частности, на работу и состояние сосудистой системы. В кровеносных сосудах при регулярном поедании орехов снижается уровень холестерина, причем их эффект сопоставим с действием лекарств.Врач посоветовал ежедневно есть орехи для сохранения здоровья сосудов и мозга (состояние головного мозга неразрывно связано с состоянием сосудистой системы). Привычка употреблять их улучшает защиту человека от развития деменции, сказал Мясников. Для улучшения функций мозга особенно хороши грецкие орехи, а для профилактики сердечных болезней – миндаль, уточнил он.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нарушение баланса между работой и отдыхом является одной из причин сосудистых катастроф.

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