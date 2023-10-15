Врач рекомендует: вот почему следует регулярно пить томатный сок

Насколько полезен томатный сок?

"Исследование показало, что томатный сок может оказывать положительное влияние на здоровье сердца", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строкв специально для МедикФорум.

Томатный сок как естественное средство для снижения артериального давления

"Результат ошеломляющий - 20 процентов участников, у которых изначально было высокое кровяное давление, смогли улучшить его с помощью стакана томатного сока в день", - комментирует исследование Строкв.

Томатный сок: вот что в нем

Витамин С

Витамин А

Калий

Фолиевая кислота

Витамин К.

"Томатный сок особенно низкокалориен по сравнению с фруктовыми соками и может быть хорошим вариантом для людей, которые хотят следить за своим весом, но при этом хотят вкусно заменить воду и чай".

Томатный сок действительно очень полезен

Томатный сок повышает уровень холестерина

Сделайте томатный сок самостоятельно: вот как это работает

Для этого просто удалите спелые помидоры у основания стебля. Если вы хотите, чтобы томатный сок был немного более "гладким", сначала можно очистить помидоры от кожуры и семян.

Добавьте помидоры в блендер вместе со свежим лимонным соком.

В зависимости от вашего вкуса добавляйте в блендер столько воды, пока сок не приобретет желаемую консистенцию.

Очень немногие люди, вероятно, имеют в своем холодильнике томатный сок, но красный сок – настоящий помощник для здоровья.Овощной сок не только обеспечивает вас питательными веществами, но может даже снизить кровяное давление и улучшить уровень холестерина — даже при употреблении всего одного стакана томатного сока в день.В начале исследования 481 мужчина и женщина в возрасте от 20 до 74 лет были обследованы на предмет состояния сердечно-сосудистой системы.В течение года испытуемые пили столько несоленого томатного сока, сколько хотели. В течение этого времени они вели дневник ежедневного употребления томатного сока и записывали как изменения в состоянии здоровья, так и медицинские осмотры.По сравнению с началом исследования их систолическое артериальное давление упало в среднем со 141,2 до 137,0 мм рт. ст., а диастолическое артериальное давление упало в среднем с 83,3 до 80,9 мм рт. ст.Томатный сок богат важными питательными веществами, которые поддерживаюти особенно иммунную систему. Помимо прочего, помидоры содержат:Помидоры содержат фенольные кислоты, которые обладают антиоксидантными свойствами и могут предотвратить воспаление.Конечно, помидоры полезны. Но секрет томатного сока заключается в разнообразии его активных ингредиентов. Он содержит множество биологически активных соединений, таких как каротиноиды, витамин А, кальций и гамма-аминомасляная кислота». В своем сочетании они играют важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.Среди участников исследования также наблюдалось значительное улучшение уровня холестерина. Вредный холестерин ЛПНП снизился в среднем со 155,0 до 149,9 мг/дл у 125 участников, у которых в начале исследования наблюдался повышенный уровень липидов в крови.Эти положительные эффекты были одинаковыми как у мужчин, так и у женщин во всех возрастных группах.Если вам хочется стакан свежего томатного сока, вы можете купить его в супермаркете в упаковке или просто приготовить самостоятельно.Ранее МедикФорум писал о том, что нехарактерное для человека поведение может возникать при инсульте

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.