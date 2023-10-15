Врач рекомендует: вот почему следует регулярно пить томатный сок
Большинство людей, вероятно, пьют томатный сок только в самолетах. Красный сок настолько полезен, что его следует регулярно пить дома. Мы раскрываем, чем так хорош овощной сок.
Очень немногие люди, вероятно, имеют в своем холодильнике томатный сок, но красный сок – настоящий помощник для здоровья.
Насколько полезен томатный сок?
Овощной сок не только обеспечивает вас питательными веществами, но может даже снизить кровяное давление и улучшить уровень холестерина — даже при употреблении всего одного стакана томатного сока в день.
"Исследование показало, что томатный сок может оказывать положительное влияние на здоровье сердца", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строкв специально для МедикФорум.
В начале исследования 481 мужчина и женщина в возрасте от 20 до 74 лет были обследованы на предмет состояния сердечно-сосудистой системы.
Томатный сок как естественное средство для снижения артериального давления
В течение года испытуемые пили столько несоленого томатного сока, сколько хотели. В течение этого времени они вели дневник ежедневного употребления томатного сока и записывали как изменения в состоянии здоровья, так и медицинские осмотры.
"Результат ошеломляющий - 20 процентов участников, у которых изначально было высокое кровяное давление, смогли улучшить его с помощью стакана томатного сока в день", - комментирует исследование Строкв.
По сравнению с началом исследования их систолическое артериальное давление упало в среднем со 141,2 до 137,0 мм рт. ст., а диастолическое артериальное давление упало в среднем с 83,3 до 80,9 мм рт. ст.
Томатный сок: вот что в нем
Томатный сок богат важными питательными веществами, которые поддерживают здоровьеи особенно иммунную систему. Помимо прочего, помидоры содержат:
- Витамин С
- Витамин А
- Калий
- Фолиевая кислота
- Витамин К.
"Томатный сок особенно низкокалориен по сравнению с фруктовыми соками и может быть хорошим вариантом для людей, которые хотят следить за своим весом, но при этом хотят вкусно заменить воду и чай".
Томатный сок действительно очень полезен
Конечно, помидоры полезны. Но секрет томатного сока заключается в разнообразии его активных ингредиентов. Он содержит множество биологически активных соединений, таких как каротиноиды, витамин А, кальций и гамма-аминомасляная кислота». В своем сочетании они играют важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
Томатный сок повышает уровень холестерина
Среди участников исследования также наблюдалось значительное улучшение уровня холестерина. Вредный холестерин ЛПНП снизился в среднем со 155,0 до 149,9 мг/дл у 125 участников, у которых в начале исследования наблюдался повышенный уровень липидов в крови.
Эти положительные эффекты были одинаковыми как у мужчин, так и у женщин во всех возрастных группах.
Сделайте томатный сок самостоятельно: вот как это работает
Если вам хочется стакан свежего томатного сока, вы можете купить его в супермаркете в упаковке или просто приготовить самостоятельно.
- Для этого просто удалите спелые помидоры у основания стебля. Если вы хотите, чтобы томатный сок был немного более "гладким", сначала можно очистить помидоры от кожуры и семян.
- Добавьте помидоры в блендер вместе со свежим лимонным соком.
- В зависимости от вашего вкуса добавляйте в блендер столько воды, пока сок не приобретет желаемую консистенцию.
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